Bùng nổ với gần 300 cơ hội việc làm tại LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025

LOTTE đồng hành cùng nhân lực trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế chung của thị trường lao động toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với lực lượng lao động trẻ dồi dào, năng động và khả năng thích ứng cao. Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính), thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Dữ liệu cho thấy trong quý II/2025, chất lượng lao động được cải thiện. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng nhẹ lên 29,1% trong quý II/2025, cho thấy những tiến bộ về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nắm bắt được điều này, LOTTE - một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu xứ sở Kim Chi hiện diện tại Việt Nam từ năm 1996, khẳng định tầm nhìn dài hạn khi xác định nơi đây là thị trường chiến lược chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Đại diện tập đoàn LOTTE đánh giá Việt Nam là nơi hội tụ nguồn nhân lực tiềm năng đáp ứng cao yêu cầu hội nhập và phát triển toàn cầu.

Việc tổ chức LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025 là minh chứng rõ nét cho cam kết của LOTTE trong việc đồng hành cùng nguồn nhân lực trẻ, tạo ra những cơ hội việc làm ở các ngành bán lẻ, khách sạn, quản lý vận hành bất động sản, công nghệ và dịch vụ giải trí, gắn với sự phát triển bền vững.

Sự kiện quy tụ 8 công ty thành viên của LOTTE tại Việt Nam, bao gồm LOTTE Mall West Lake Hanoi, LOTTE Department Store Vietnam, LOTTE Hotel Hanoi, L7 West Lake Hanoi by LOTTE, LOTTE World Vietnam, LOTTE Property & Development Vietnam, LOTTE Innovate Vietnam và LOTTE Mart hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn.

Đại diện LOTTE khẳng định: "Với sứ mệnh trở thành "Người kiến tạo giá trị trọn đời", chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập - nơi mọi khác biệt về cá tính, tài năng, kỹ năng và trải nghiệm cá nhân đều được trân trọng và phát huy. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và LOTTE là nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp."

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại ngày hội tuyển dụng

Không chỉ giới thiệu các vị trí việc làm đa dạng, LOTTE Global Job Fair in Vietnam còn tạo cơ hội giao lưu trực tiếp với các đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu văn hóa làm việc cũng như lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài tại một trong những tập đoàn thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm liên tiếp do Anphabe, Nhà tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng & Môi trường làm việc Hạnh Phúc công bố.

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai phiên: buổi sáng từ 9h00 đến 12h30 và buổi chiều từ 14h00 đến 17h30 ngày 22/8/2025. Xen kẽ trong mỗi phiên là các hoạt động trao đổi, thảo luận với mentor, chuyên gia nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, giúp các ứng viên có cơ hội tiếp cận sâu hơn với các cơ hội nghề nghiệp tại LOTTE.

Đến với ngày hội tuyển dụng, ứng viên sẽ được trải nghiệm trực quá trình phỏng vấn cùng đại diện tuyển dụng thông qua hoạt động Phỏng vấn mô phỏng (Mock interview), từ đó rèn luyện kỹ năng, trau dồi sự tự tin và nâng cao khả năng thành công khi bước vào vòng tuyển dụng chính thức. Đồng thời, Phiên tư vấn nghề nghiệp - nơi các ứng viên có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân sự đến từ các công ty thành viên của LOTTE, trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ thực tiễn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, khách tham dự có thể tham dự các hoạt động tương tác khác như: tham quan gian hàng tuyển dụng của từng công ty thành viên, tham gia các trò chơi và nhận quà tặng độc quyền từ LOTTE. Đặc biệt, mỗi phiên đã chuẩn bị dành tặng 30 suất trải nghiệm "Company Tour" – chuyến tham quan môi trường làm việc chuẩn phong cách Hàn Quốc, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sinh viên mới tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp cùng đội ngũ nhân sự trẻ đầy tiềm năng đăng ký tham gia tại: https://sites.google.com/view/lotte-global-job-fair-2025/

Về Tập đoàn LOTTE

Là một doanh nghiệp toàn cầu với tầm nhìn "Lifetime Value Creator - Người kiến tạo giá trị trọn đời", LOTTE cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình trong suốt vòng đời thông qua thương hiệu. Với hơn 20 công ty thành viên của tập đoàn đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ phân phối, thực phẩm, hóa chất, tài chính cho đến dịch vụ tiêu dùng, LOTTE tạo ra hàng nghìn việc làm và mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng Việt Nam.