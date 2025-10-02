Bước đi nhỏ hành trình lớn: Cổ phiếu AVG khối ngoại thỏa thuận giá cao

Niềm tin từ mức giá thỏa thuận cao hơn thị trường

Điểm đáng chú ý là thay vì mua trực tiếp trên sàn để hưởng mức giá hợp lý hơn, nhà đầu tư ngoại lại chọn phương thức thỏa thuận với giá cao hơn thị trường. Điều này được giới phân tích nhìn nhận như một tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của AVG, đồng thời cho thấy khả năng sẽ có những đợt giao dịch sôi động hơn trong thời gian tới.

AVG – Doanh nghiệp ngành phân bón với nền tảng ổn định

AVG hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phân bón, với hệ thống khách hàng trải dài cả nước và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu 382 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng, tăng trưởng gần 80%. Biên lợi nhuận cải thiện nhờ tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao và tối ưu chi phí sản xuất.

Kết quả này cho thấy AVG không chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, mà còn tạo dựng nền tảng tài chính lành mạnh, đủ sức hấp dẫn sự quan tâm của các tổ chức đầu tư quốc tế.

Bước khởi đầu cho giai đoạn mới

Theo nhận định, việc khối ngoại sẵn sàng trả giá cao để mua thỏa thuận có thể coi là một "dấu hiệu nhỏ", nhưng mở ra "bước đi lớn" cho AVG trên hành trình thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Khi niềm tin đã được khẳng định bằng hành động cụ thể, nhiều khả năng lượng giao dịch khủng sẽ xuất hiện trong các phiên tới, hứa hẹn nâng cao thanh khoản và giá trị thị trường của cổ phiếu AVG.

Với nền tảng kinh doanh vững chắc, tốc độ tăng trưởng ổn định và sự quan tâm ngày càng lớn từ khối ngoại, AVG đang dần trở thành một điểm sáng đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.