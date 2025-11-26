Bước ngoặt chiến lược giúp siêu dự án 12 tỷ USD tăng tốc về đích

Tại bãi thi công TTC25–TTC26 (phường Ô Môn, TP Cần Thơ), Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) đã phối hợp cùng Liên danh Tổng thầu PTSC – Lilama 18 đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng phân đoạn đường ống từ KP97+150 đến KP97+600. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn, đánh dấu cột mốc then chốt trong việc bảo đảm tiến độ đồng bộ của toàn Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B.

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn là hợp phần trung nguồn quan trọng trong Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B, với tổng mức đầu tư toàn chuỗi khoảng 12 tỷ USD. Tính đến hiện tại, gói thầu EPC bờ đã đạt 29,63% tiến độ, trong đó phần thiết kế đã hoàn thành 100%, các hạng mục mua sắm và thi công được triển khai đúng kế hoạch. Trong năm 2025, các nhà thầu phụ PVPipe và PVCoating đã hoàn tất 100% việc sản xuất và bọc ống, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi vận chuyển an toàn ra bãi thi công.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã đạt 98%, tương đương khoảng 83 km mặt bằng sạch đã được bàn giao; riêng khu vực TP Cần Thơ đạt 99,4%, đã bàn giao 32/33 km.

Sự kiện khởi công tuyến ống trên địa bàn TP Cần Thơ là một bước triển khai quan trọng tiếp theo theo đúng trình tự kỹ thuật của gói thầu EPC bờ.

Trên toàn bộ phạm vi dự án, hệ thống quản lý, đội ngũ kỹ sư – công nhân cùng trang thiết bị thi công của PTSC và Lilama 18 đã được huy động đồng bộ, sẵn sàng vận hành. Lực lượng tại hiện trường được tổ chức theo chế độ thi công liên tục, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của tuyến ống kéo dài qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp. Mục tiêu đưa khí Lô B về Ô Môn vào quý 3/2027.

Khi hoàn thành, tuyến ống sẽ vận chuyển khí từ mỏ Lô B vào bờ, cung cấp nhiên liệu cho Trung tâm Điện lực Ô Môn có tổng công suất 3.800 MW. Nguồn khí từ mỏ Lô B sẽ không chỉ đảm bảo nhiên liệu vận hành cho Trung tâm Điện lực Ô Môn, mà còn tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là TP Cần Thơ, trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Tuyến ống Lô B – Ô Môn còn là động lực quan trọng cho tăng trưởng của vùng với hơn 28 triệu dân, nhờ cải thiện hạ tầng năng lượng, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp – dịch vụ phụ trợ, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đối với riêng Cần Thơ, sau năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, trong đó các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và chế biến được xác định là động lực chủ lực. Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu điện phải tăng tương ứng, và một phần quan trọng của nguồn điện ấy đang được kỳ vọng đến từ Chuỗi dự án Ô Môn.

Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là tổ hợp dự án khí điện nội địa quy mô lớn, bao gồm ba hợp phần chính: phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (trung nguồn) và bốn nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV (hạ nguồn). Tổng vốn đầu tư toàn chuỗi gần 12 tỷ USD.

Dự án dự kiến khai thác khoảng 5,06 tỷ m³ khí/năm, cung cấp trực tiếp cho cụm bốn nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, với tổng công suất lắp đặt lên tới 3.800 MW, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD, trong đó Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham gia góp vốn lên đến 51%. Dự án đường ống khí Lô B-Ô Môn sẽ đưa vào vận hành trong 23 năm, từ năm 2027 và kết thúc vào năm 2049. Dự kiến, dự án sẽ đem về doanh thu gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho PV GAS thông qua hoạt động vận chuyển khí.