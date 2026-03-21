Bước ngoặt của tôi ở tuổi 35 gói gọn trong 3 từ: Bị sa thải!

Chuyện bị sa thải, chắc dân văn phòng chẳng còn lạ gì. Đơn giản chỉ là công ty tái cấu trúc, vị trí của mình không còn phù hợp. Tôi cũng thế và tôi từng nghĩ mình “ổn định”, có kinh nghiệm, có vị trí nhất định, sẽ không dễ gì rơi vào tình huống này. Nhưng hóa ra, ở một thời điểm nào đó, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh.

Ban đầu, tôi mất phương hướng. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua, tôi nhận ra mình học được nhiều điều hơn tưởng tượng. Và đây là 4 bài học lớn nhất mà tôi rút ra từ lần bị sa thải ở tuổi 35.

1. Không có công việc nào thực sự “an toàn”

Trước đây, tôi luôn tin rằng chỉ cần làm tốt, gắn bó lâu dài, thì công việc sẽ ổn định. Tôi đã ở công ty đó gần 7 năm, từng nghĩ mình là một phần “khó thay thế”. Nhưng thực tế là doanh nghiệp vận hành dựa trên chiến lược và con số, không phải cảm xúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi thị trường thay đổi, khi công ty cần tối ưu chi phí hoặc chuyển hướng, bất kỳ vị trí nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này không có nghĩa là nỗ lực của mình vô giá trị, mà là sự “an toàn” trong công việc chưa bao giờ là điều chắc chắn.

Sau lần đó, tôi thay đổi cách nhìn: thay vì tìm một công việc an toàn, tôi tập trung xây dựng năng lực cá nhân đủ linh hoạt để thích nghi với nhiều tình huống khác nhau. Sự ổn định, nếu có, phải đến từ chính mình chứ không phải từ một công ty nào.

2. Đừng để bản thân chỉ giỏi trong một “cái hộp”

Tôi nhận ra mình đã quá quen với một vai trò cụ thể, một quy trình quen thuộc, một môi trường quen thuộc. Tôi làm tốt công việc của mình, nhưng lại ít khi bước ra khỏi phạm vi đó.

Khi bị sa thải, tôi mới thấy rõ hạn chế: kỹ năng của tôi tuy vững trong nội bộ công ty cũ, nhưng lại chưa đủ đa dạng để ngay lập tức tìm được cơ hội tương đương ở nơi khác. Tôi đã mất nhiều thời gian để “làm mới” lại bản thân.

Bài học ở đây rất rõ ràng: Dù đang ở vị trí nào, cũng đừng tự giới hạn mình. Hãy học thêm kỹ năng mới, hiểu thêm về các mảng liên quan, cập nhật xu hướng ngành. Không cần phải giỏi tất cả, nhưng ít nhất phải đủ linh hoạt để không bị mắc kẹt khi hoàn cảnh thay đổi.

3. Tài chính cá nhân là “phao cứu sinh” thật sự

Nếu có một điều giúp tôi không rơi vào hoảng loạn hoàn toàn, thì đó là khoản tiết kiệm tôi đã tích lũy trước đó. Dù không quá lớn, nhưng đủ để tôi duy trì cuộc sống trong vài tháng mà không cần vội vàng chấp nhận bất kỳ công việc nào.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Trước đây, tôi tiết kiệm theo kiểu “có thì để dành”, không có kế hoạch rõ ràng. Nhưng sau biến cố này, tôi hiểu rằng quỹ dự phòng không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc.

Ít nhất, mỗi người nên có một khoản đủ để chi trả 6 tháng sinh hoạt phí. Khoản tiền này không làm bạn giàu lên ngay, nhưng nó cho bạn thời gian - thời gian để suy nghĩ, để chọn lựa, để không phải quyết định trong vội vàng.

4. Bị sa thải không phải là thất bại, chỉ đơn giản là một “điểm trung chuyển”

Thời điểm nhận tin, tôi đã nghĩ đó là một cú trượt dài. Nhưng giờ, tôi thấy nó chỉ như một điểm trung chuyển mà thôi.

Khoảng thời gian không có việc làm giúp tôi nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc hơn: mình thực sự muốn gì, điểm mạnh - điểm yếu ở đâu, và hướng đi nào phù hợp hơn. Tôi bắt đầu thử những công việc mới, những dự án tự do, những lĩnh vực mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Cuối cùng, tôi không quay lại con đường cũ, mà chuyển sang một hướng khác, phù hợp hơn với hiện tại của mình. Thu nhập ban đầu không cao hơn ngay, nhưng tôi cảm thấy chủ động và có động lực hơn.

Bị sa thải, suy cho cùng, không phải là dấu chấm hết. Nó giống như một dấu phẩy, buộc mình dừng lại, rồi viết tiếp một đoạn khác của câu chuyện. Ở tuổi 35, tôi từng nghĩ mình đã “ổn định”. Nhưng chính cú sốc bị sa thải lại khiến tôi hiểu rằng, sự nghiệp không phải là một đường thẳng. Nó có những khúc quanh, có những đoạn dừng bất ngờ.

Quan trọng không phải là tránh được mọi biến cố, mà là sau mỗi biến cố, mình học được gì và đi tiếp như thế nào.