Bước tiến mới của TTVN Group trong hành trình kiến tạo tương lai xanh tại tỉnh Vĩnh Long

Dự án Nhà máy điện gió V1-2 mở rộng, công suất thiết kế 48 MW với tổng diện tích khoảng 215,2ha, trong đó diện tích sử dụng đất khoảng 2,5ha thuộc Khu kinh tế Định An, diện tích sử dụng khu vực biển khoảng 210 ha tại phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long; tổng vốn đầu tư khoảng 94 triệu USD; dự kiến vận hành thương mại trong Quý 4/2026. Dự án do thành viên của TTVN Group là Công ty cổ phần điện gió Trường thành Duyên Hải làm chủ đầu tư với sự đồng hành của Tập đoàn Tokyo Gas Co., Ltd. (Nhật Bản) - nhà cung cấp khí đốt đô thị lớn nhất Nhật Bản và là một trong những nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu thế giới. Với tinh thần tiên phong của một doanh nghiệp "vượt ra ngoài Tokyo, vượt ra ngoài khí đốt và đón đầu tương lai," Tập đoàn Tokyo Gas đã cam kết tham gia đầu tư vào Dự án.

Các bên góp vốn trong Công ty cổ phần Điện gió Trường Thành Duyên Hải gồm: Công ty TNHH Tokyo Gas, Nhật Bản (49%); Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (36%), Công ty cổ phần Năng lượng Trường Thành - Công ty con của TEGROUP (15%).

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (Vị trí V3-3), công suất thiết kế 48 MW với tổng diện tích khoảng 309ha, trong đó diện tích sử dụng đất khoảng 4ha thuộc Khu kinh tế Định An, diện tích sử dụng khu vực biển khoảng 305 ha tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long; dự kiến vận hành thương mại trong Quý 4/2026. Dự án do thành viên của TTVN Group là Công ty cổ phần điện gió Đông Hải 3 làm chủ đầu tư với sự đồng hành của Tập đoàn Kumagai Gumi đến từ Nhật Bản - là một trong những Tập đoàn xây dựng hàng đầu của Nhật Bản, không chỉ giữ vai trò trung tâm trong việc mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Nhật Bản mà còn tham gia vào việc lập quy hoạch, xây dựng và vận hành nhiều dự án ở tầm cỡ toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Các bên góp vốn trong Công ty cổ phần Điện gió Đông Hải 3 gồm: Kumagai Gumi Co.,Nhật Bản (49%); Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (15%), Công ty cổ phần Năng lượng Trường Thành - Công ty con của TEGROUP (36%).

Vị trí dự án V1-2 mở rộng và V3-3

Cả hai Dự án đều sử dụng công nghệ sản xuất điện bằng tuabin gió tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, chất lượng kỹ thuật tốt nhất hiện có và được áp dụng rộng rãi trên thế giới, tối ưu tài nguyên sử dụng, áp dụng công nghệ tuabin gió trục ngang có ba cánh đón gió từ phía trước được cung cấp từ nhà sản xuất thuộc top 3 thị phần trên toàn thế giới; công nghệ móng đơn monopile được thiết kế để chịu được tải trọng cao từ tuabin gió đáp ứng các yêu cầu về độ an toàn, ổn định lâu dài của kết cấu trong suốt vòng đời dự án; công nghệ cáp ngầm truyền tải điện năng từ các tuabin gió và trạm biến áp của dự án.

Hai Dự án sẽ tạo ra khoảng 800 việc làm trong quá trình thi công xây dựng; khi đưa vào vận hành, sẽ sử dụng khoảng 40 người lao động, bổ sung vào lưới điện Quốc gia khoảng 325 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khoảng 32.500 hộ dân, đóng góp cho ngân sách quốc gia ước tính sơ bộ khoảng hơn 406 tỷ đồng/năm trong suốt thời gian hoạt động của dự án, góp phần tạo thế dẫn đầu cho Vĩnh Long về thu hút đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và các ngành công nghiệp phụ trợ cho năng lượng tái tạo, từng bước định hình một trung tâm năng lượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của các cơ quan chức năng ở trung ương cũng như ở địa phương, sự kết hợp kinh nghiệm của TTVN Group đã đầu tư xây dựng thành công 04 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 405MW, trong đó có dự án Nhà máy điện gói V1-2 tại Vĩnh Long và nguồn lực của các Nhà đầu tư đên từ Nhật Bản, có cơ sở để tin tưởng rằng dự án Nhà máy điện gió V1-2 mở rộng và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch, vận hành hiệu quả, an toàn và bền vững, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và của Việt Nam nói chung, đồng thời minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản./.