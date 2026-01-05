Bước vào 2026: Kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, tái định giá theo câu chuyện tăng trưởng và hiệu quả

Kết thúc năm 2025, Big4 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước đã lần lượt thông tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Điểm chung, tăng trưởng huy động và cho vay khả quan, nợ xấu được kiểm soát thấp, thậm chí thấp nhất trong cả thập kỷ qua (tại Agribank). Nhưng tăng trưởng lợi nhuận còn chờ dữ liệu công bố cụ thể.

Trong khi đó, loạt công ty chứng khoán vừa lần lượt cập nhật dự báo mới nhất ở nhóm NHTM cổ phần tư nhân. Nếu VPBank dự kiến có tốc độ tăng trưởng cao bởi một phần yếu tố nền tham chiếu, thì MB được kỳ vọng giữ phong độ. Và HDBank đang nối dài chuỗi hơn một thập kỷ tăng trưởng cao liên tiếp.

HDBank (mã HDB, sàn HOSE) cũng chính là cái tên đang được nhiều báo cáo phân tích nhắc đến, bởi chuỗi tăng trưởng cao và bền vững hiếm có trong ngành, đi cùng với ROE và ROA top đầu, cùng những câu chuyện hấp dẫn trong năm 2026. HDB cũng được xem là điểm kích hoạt kỳ vọng tái định giá với điểm đến tương xứng hơn.

"Động cơ kép" cho kỳ vọng tái định giá

Trong báo cáo cập nhật trước thềm năm mới, SSI Research điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của HDBank. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 ước đạt khoảng 21,1 nghìn tỷ đồng (tăng 26,2%) và năm 2026 lên khoảng 25,4 nghìn tỷ đồng (tăng 20%). Đáng chú ý, lợi nhuận quý IV/2025 được kỳ vọng tăng gần 55%, nhờ tăng trưởng tín dụng cao, thu nhập ngoài lãi cải thiện và chất lượng tài sản duy trì ổn định.

Trên cơ sở đó, SSI đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu HDB ở mức 31.600 đồng/cổ phiếu, đồng thời lưu ý rằng mức định giá này vẫn còn tiềm năng tốt khi các kế hoạch chiến lược của ngân hàng được triển khai trong năm 2026.

Một điểm chung trong các báo cáo là điểm nhấn ROE của HDBank duy trì trên 25%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Tỷ lệ hiệu quả này được dự báo đạt 27% trong năm 2026. Với cổ phiếu ngân hàng, ROE cao thường là điều kiện nền để P/B được định giá cao hơn so với bình quân ngành, đặc biệt khi tăng trưởng lợi nhuận đi cùng chất lượng tài sản ổn định. Thực tế, ROA của HDBank cũng đã ở top đầu toàn ngành, dự kiến đứng thứ 2 toàn hệ thống khi chốt năm 2025, bên cạnh Techcombank, và duy trì vị thế trong năm 2026.

Cùng với SSI, MBS Research cũng vừa có báo cáo cập nhật, trong đó dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 của HDBank có thể tăng gần 30%, trong khi ROE và ROA tiếp tục duy trì ở mức vượt trội so với trung bình ngành. Đây cũng là ngân hàng được ghi nhận có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao (khoảng 30-32%), phản ánh khả năng mở rộng quy mô và khai thác tốt các phân khúc mục tiêu. Xu thế tăng trưởng này được dự báo nối tiếp trong năm mới.

Dưới góc nhìn đầu tư, "động cơ kép" tăng trưởng đi kèm hiệu quả sinh lời vượt trội sẽ thúc đẩy xu hướng tái định giá và thu hút dòng tiền. Kỳ vọng này càng đúng nhịp khi ngân hàng có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn và thuyết phục phía trước.

Điểm chọn ưu tiên trong "watchlist" cho chu kỳ mới

Cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, đồng thời Vikki Bank - ngân hàng được chuyển giao về HDBank - đã chính thức được dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt sau khi HDBank hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo phương án tái cơ cấu. Đây được xem là điểm mấu chốt quan trọng, giúp tạo dư địa tăng trưởng và nền tảng cho HDBank mở rộng quy mô, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ở góc nhìn phân tích tiềm năng, nhiều nhà đầu tư tổ chức cho rằng HDBank hoàn toàn có khả năng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận trên 25% trong năm 2026 từ những động lực đáng chú ý: tăng trưởng tín dụng mạnh (~30%), đi kèm chất lượng tài sản cải thiện; hiệu quả chi phí tiếp tục được tối ưu nhờ chiến lược số hóa sâu rộng và hệ thống core banking mới; giá trị gia tăng từ hệ sinh thái, đặc biệt là HD SAISON và HD Securities, cùng khả năng triển khai các phương án gia tăng giá trị trong tương lai như sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Với những câu chuyện tăng trưởng đó, như các công ty chứng khoán dự báo, kỳ vọng thị trường sẽ tái định giá với P/B cao hơn mặt bằng chung. Cuối năm 2025, P/B của HDB chỉ quanh 1,6 lần. Với định giá phổ biến của các ngân hàng tăng trưởng cao ở mức 1,8-2,0 lần P/B, giá cổ phiếu HDB có thể vượt 36.000 đồng/cổ phiếu nếu các kế hoạch chiến lược được triển khai trong năm 2026.

Nhìn tổng thể, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc nhiều hơn, cổ phiếu ngân hàng có ROE cao, tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, có câu chuyện mở rộng quy mô hấp dẫn và đủ thuyết phục thường là nhóm được ưu tiên trong chu kỳ tái định giá. HDB vì vậy đang được đặt vào "watchlist" của nhà đầu tư theo trường phái tăng trưởng - định giá lại, khi 2026 bắt đầu mở ra các chất xúc tác mới của thị trường.