Bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, CTCK chỉ tên nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút mạnh dòng tiền

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh mốc 1.800 điểm trong phiên 2/2, song điểm tích cực là chỉ số vẫn giữ vững được mốc tâm lý này.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nhận định vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 1.800 điểm đã phát huy tác dụng sau chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp của VN-Index, đồng thời là nhịp giảm dài nhất của chỉ số trong khoảng 7 năm qua.

Dù chỉ số chung chịu áp lực điều chỉnh, độ rộng thị trường vẫn khá tích cực khi có khoảng 67% nhóm cổ phiếu tăng điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh ở chỉ số chung không phản ánh thực chất diễn biến của thị trường. Về thanh khoản, MBS cho rằng dù giá trị giao dịch giảm tuần thứ hai liên tiếp, điều này lại tương đối phù hợp trong bối cảnh chỉ số đi xuống và chưa phải tín hiệu bất thường.

Trong kịch bản cơ sở, nhóm phân tích MBS dự báo thị trường có thể hồi phục trong tuần 2/2-6/2 ở vùng 1.860 điểm. Kịch bản thận trọng diễn ra khi thanh khoản giảm, chỉ số VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ngoài ra, MBS cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất huy động nhích tăng trong thời gian gần đây. Cụ thể, kể từ tháng 10/2025, xu hướng tăng lãi suất ngày càng rõ nét, với nhiều kỳ hạn tiền gửi vượt mốc 7,2%/năm. Thời gian gần đây, nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Trong đó, VietinBank đã hai lần tăng lãi suất trong thời gian gần đây.

Xác suất tăng cao trong tháng 2, nhóm cổ phiếu nào kỳ vọng dẫn dắt thị trường?﻿

Liên quan tới diễn biến nhóm ngành và cổ phiếu , theo các chuyên viên phân tích MBS, nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu trong thời gian vừa qua như: BĐS dân cư, Chứng khoán, Đầu tư công,.... đã có dòng tiền bắt đáy. Một số cổ phiếu đã cắt mạch giảm hoặc duy trì xu hướng tích lũy, không tạo đáy sau thấp hơn như: CEO, NVL, TCH, HDG, DXG. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chứng kiến sự trở lại nổi bật ở TCX, VCI.

Đây là 2 nhóm yếu so với thị trường trong những tuần gần đây nhưng không giảm thêm và có dấu hiệu dòng tiền quay lại ở một số cổ phiếu riêng lẻ. Ngoài tín hiệu tích cực từ nhóm cổ phiếu yếu, thị trường cũng đón nhận sự trở lại vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu đầu ngành, trong đó nổi bật vẫn là nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước chi phối như: GAS, GVR, BID, VNM, VGI,…

MBS nhận định, thanh khoản bình quân đạt hơn 32.000 tỷ đồng trong tuần vừa qua vẫn là môi trường thuận lợi để dòng tiền lan tỏa, hỗ trợ thị trường hồi phục về vùng đỉnh 1.900 điểm. Hiện tỷ lệ tập trung vốn tăng khá mạnh ở các nhóm cổ phiếu như: Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ, Thủy sản,… do vậy nhà đầu tư đã có cổ phiếu đối với các nhóm này có thể chốt lời dần hoặc hạ tỷ trọng ở các nhịp VN-Index tăng lên vùng 1.860 điểm.

"Dự báo thanh khoản ở tuần này sẽ tăng trở lại ngưỡng 40.000 tỷ đồng khi các nhóm cổ phiếu đầu ngành hoặc nhóm Ngân hàng trở lại", báo cáo chỉ rõ.

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng tốt nhất (80%) trong 3 tháng đầu năm (10 năm trở lại đây). Trong ngắn hạn, VN-Index đang có vùng cản kỹ thuật quanh ngưỡng 1.860 điểm, nơi có đường trung bình 20 ngày (MA20).

Về chiến lược giao dịch, MBS nhấn mạnh nhà đầu tư nên tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong đó ưu tiên các cổ phiếu có vốn nhà nước chi phối. Trong kịch bản chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.860 điểm, nhóm cổ phiếu Midcap có khả năng sẽ được dòng tiền chu ý khi các dấu hiệu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu BĐS dân cư, Chứng khoán, Đầu tư công, … đã xuất hiện.

Đánh giá cụ thể về nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn nhà nước, MBS cho rằng đây sẽ là tâm điểm mới cho năm 2026.

Nghị quyết riêng về kinh tế Nhà nước sẽ được ban hành trong năm 2026 với kỳ vọng tạo cơ chế linh hoạt cho các DN có vốn Nhà nước trong việc tái cấu trúc, mở rộng hợp tác đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Hiện các DN có vốn Nhà nước đang đóng góp ~29% GDP, giữ vị thế đầu ngành về tổng tài sản, doanh thu, thị phần, thậm chí có lợi thế độc quyền trong nhiều lĩnh vực kinh tế (hàng không, dầu khí, …), tuy nhiên hiệu quả hoạt động vẫn còn khiêm tốn, chưa khai thác được năng lực quản lý vốn. Nếu được khơi thông nguồn lực, MBS cho rằng DN Nhà nước sẽ tăng tốc trong thời gian tới.

"Tương tự như cú hích từ NQ68 về kinh tế tư nhân, trong năm 2026, chúng tôi kỳ vọng vào các DN niêm yết vốn Nhà nước là doanh nghiệp đầu ngành, có năng lực tài chính vững vàng (tiền mặt dồi dào), có hiệu quả hoạt động tốt (ROE% trên 10%) và định giá đang ở mức hấp dẫn", nhóm phân tích MBS đưa ra kết luận.