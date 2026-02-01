Theo BCTC quý 4/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính trong những tháng cuối năm. Số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay tính đến cuối năm 2025 lên đến hơn 48.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ sau một quý và là mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính chủ yếu tập trung vào trái phiếu và cho vay. Tổng giá trị khoản mục đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay của Thế Giới Di Động tăng quý thứ 4 liên tiếp lên gần 22.600 tỷ đồng vào cuối năm 2025, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong quý 4, con số này đã tăng khoảng 1.600 tỷ.

Việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao giúp Thế Giới Di Động tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đã được doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thực hiện thăm dò từ cuối năm 2022 và bắt đầu được chú trọng từ năm 2024. Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính liên tục được cải thiện đáng kể.

Năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục hơn 2.900 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 28% so với năm 2024, lên gần 1.500 tỷ đồng, do dư nợ tăng (khoảng 2.600 tỷ) và mặt bằng lãi suất nhích lên.

Kết quả, hoạt động “kinh doanh tiền” mang về cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài gần 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025, tăng mạnh 43% so với năm 2024 và là mức cao kỷ lục. Con số này thực tế còn chưa phản ánh hết hiệu quả đầu tư tài chính của Thế Giới Di Động do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

So với quy mô đầu tư tài chính, NIM (biên lãi ròng) mảng này của Thế Giới Di Động trong năm 2025 ước tính vào khoảng 3%, tương đương mặt bằng ngành ngân hàng. Đây là con số ấn tượng đối với một doanh nghiệp phi tài chính trong việc tối ưu hoá dòng tiền nhần dỗi. Đầu tư tài chính hiệu quả đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp bán lẻ này.

Năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần đạt 156.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.076 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 90% so với cùng kỳ 2024. Đây là những con số kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ này đạt được kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài hoàn thành vượt 4% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Bước sang năm 2026, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ. Đây là mục tiêu đầy tham vọng. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, “đế chế” bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài sẽ lập kỷ lục mới.

Điện Máy Xanh (DMX) vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận. Trong năm 2026, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với 2025, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại – điện máy tại Việt Nam với mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng trong 20 năm hoạt động.

Tại mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, chuỗi Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho tập đoàn. Bách Hóa Xanh xác định trọng tâm chiến lược cho năm 2026 hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ, song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, cổ phiếu MWG đang có nhịp bứt phá mạnh và hiện đang dừng ở mức cao nhất lịch sử 93.700 đồng/cp (tính theo giá điều chỉnh). Vốn hóa thị trường của Thế Giới Di Động cũng theo đó lập kỷ lục gần 138.000 tỷ đồng, tăng 60% sau một năm.