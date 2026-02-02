Hai cổ phiếu bị tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng hơn 200 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 22 điểm

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên 2/2. Chỉ số chính VN-Index điều chỉnh mạnh về vùng giá quanh 1.780 điểm sau đó phục hồi trở lại vào phiên chiều. Kết phiên VN-Index còn giảm 22,54 điểm (-1,23%) về mức 1.806,50 điểm. Khối ngoại bất ngờ bán ròng đột biến 2.433 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 326 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -120 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-114 tỷ), VSC (-73 tỷ), HPG (-30 tỷ) và VNM (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GAS (-17 tỷ), VCB (-16 tỷ), VPB (-16 tỷ), BSR (-12 tỷ) và VIC (-11 tỷ đồng).

﻿Chiều ngược lại, cổ phiếu POW được mua ròng mạnh nhất với giá trị 86 tỷ đồng. Theo sau là FUEVFVND (61 tỷ), CTG (32 tỷ), HAH (29 tỷ), VHM (24 tỷ), PLX (14 tỷ), STB (14 tỷ), FPT (14 tỷ), E1VFVN30 (12 tỷ) và BID (12 tỷ đồng).