PV Power hoàn tất tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngày 27/1/2026, PV Power đã hoàn tất chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 18/12/2025 đến ngày 6/1/2026, PV Power đã chào bán thành công hơn 276,6 triệu cổ phiếu cho 19.819 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới.

Còn lại hơn 4,4 triệu cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua đã được PV Power phân phối cho 62 nhà đầu tư cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 21/1/2026 đến 15 giờ ngày 27/1/2026.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, PV Power đã thu về tổng số tiền hơn 2.810,2 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.809,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PV Power tăng từ hơn 27.868,2 tỷ đồng lên gần 30.678,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/12/2025, PV Power đã hoàn tất phát hành hơn 444,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho 48.268 cổ đông, còn lại 6.108 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Cụ thể, PV Power phát hành gần 93,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty.

Bên cạnh đó, PV Power cũng phát hành gần 351,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, PV Power ghi nhận doanh thu thuần gần 8.747 tỷ đồng, tăng 127,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 687,5 tỷ đồng, gấp 6,9 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, PV Power mang về doanh thu thuần hơn 34.151,2 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.869,5 tỷ đồng, tăng 136,9%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PV Power tăng 10,7% so với đầu năm, lên mức gần 88.450 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 45.797,3 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 14.406,4 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 51.366,5 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 28.887 tỷ đồng, chiếm 56,2% tổng nợ.



