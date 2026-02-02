Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 2.400 tỷ đồng phiên đầu tháng 2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

02-02-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Tại chiều mua, BSR dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 97 tỷ đồng, theo sau là VNM (xấp xỉ 82 tỷ) và MSN (khoảng 71 tỷ).

Chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2/2026. VN-Index có thời điểm “thủng” mốc 1.780 điểm trước khi lực cầu trở lại giúp chỉ số thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 22,5 điểm, lùi về 1.806,5 điểm, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup suy yếu và tạo áp lực đáng kể lên thị trường. Thanh khoản cải thiện, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 29.560 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bất ngờ bán ròng đột biến 2.433 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 2.461 tỷ đồng

Tại chiều mua, BSR dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 97 tỷ đồng, theo sau là VNM (xấp xỉ 82 tỷ) và MSN (khoảng 71 tỷ). Hai mã PNJ và STB cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể trong top 5.

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi VIC bị xả mạnh nhất với khoảng 544 tỷ đồng, kế đến là VHM (-330 tỷ) và VCB (-193 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là VRE (-177 tỷ) và HPG (-140 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

﻿Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 33 tỷ đồng

Chiều mua ghi nhận lực gom ròng dẫn đầu ở SHS với khoảng 6 tỷ đồng, theo sau là CEO và VC3 bị bán ròng 2 tỷ mỗi mã. Ngoài ra, KSF và TNG cũng nằm trong top 5 mua ròng phiên hôm nay.

Ở chiều bán, khối ngoại xả mạnh nhất tại PVS với khoảng 24 tỷ đồng, kế đến là IDC (-14 tỷ) và PVB (-6 tỷ). Hai cổ phiếu còn lại trong top 5 bán ròng là MBS (-3 tỷ) và VGS (-2 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

﻿Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 5 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng tập trung chủ yếu tại DDV với giá trị 6 tỷ đồng, theo sau là MSR (4 tỷ). Các mã F88, PAT và DRI cũng góp mặt trong top 5 cổ phiếu được mua ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng mạnh nhất ghi nhận tại ACV với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là QNS (khoảng 2 tỷ). Ba mã còn lại trong nhóm bán ròng nhiều nhất gồm PXL (xấp xỉ 0,5 tỷ), HPP (khoảng 0,3 tỷ) và OIL (gần 0,2 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

