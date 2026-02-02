Đạm Cà Mau chốt ngày tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Đạm Cà Mau dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 22/4/2026, địa điểm tại Văn phòng đại diện TP.HCM, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, số 173-179 Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP.HCM.

Thành phần tham dự gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Đạm Cà Mau tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tại cuộc họp, Đạm Cà Mau dự kiến trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chỉ cổ tức năm 2025,...

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần gần 4.528,4 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.252,1 tỷ đồng, tăng 84,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 54,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 54,3% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm từ 25,2 tỷ đồng xuống còn 19,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 3,1%, lên mức gần 382,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 472,8 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đạm Cà Mau báo lãi ròng quý IV/2025 đạt gần 389,5 tỷ đồng, tăng 36,4% so với quý IV/2024.

Lũy kế cả năm 2025, Đạm Cà Mau mang về doanh thu thuần gần 16.960,7 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.917,3 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Hồi đầu tháng 12/2025, Đạm Cà Mau đã thực hiện tăng kế hoạch tài chính toàn công ty với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng từ 774 tỷ đồng lên 1.448 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, Đạm Cà Mau đã hoàn thành được 132,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng 12,8% so với đầu năm, lên mức hơn 17.645,1 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 27,2% tổng tài sản là hàng tồn kho, ở mức hơn 4.804,4 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.082 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền gần 3.590,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.904,8 tỷ đồng, tăng 24,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 2.282,4 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng nợ.



