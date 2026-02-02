Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Cà Mau chốt ngày tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

02-02-2026 - 15:27 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 12/3/2026 tới đây, Đạm Cà Mau sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4/2026.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Đạm Cà Mau dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 22/4/2026, địa điểm tại Văn phòng đại diện TP.HCM, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, số 173-179 Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP.HCM.

Thành phần tham dự gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Đạm Cà Mau tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tại cuộc họp, Đạm Cà Mau dự kiến trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chỉ cổ tức năm 2025,...

Đạm Cà Mau chốt ngày tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần gần 4.528,4 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.252,1 tỷ đồng, tăng 84,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 54,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 54,3% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm từ 25,2 tỷ đồng xuống còn 19,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 3,1%, lên mức gần 382,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 472,8 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đạm Cà Mau báo lãi ròng quý IV/2025 đạt gần 389,5 tỷ đồng, tăng 36,4% so với quý IV/2024.

Lũy kế cả năm 2025, Đạm Cà Mau mang về doanh thu thuần gần 16.960,7 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.917,3 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Hồi đầu tháng 12/2025, Đạm Cà Mau đã thực hiện tăng kế hoạch tài chính toàn công ty với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng từ 774 tỷ đồng lên 1.448 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, Đạm Cà Mau đã hoàn thành được 132,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng 12,8% so với đầu năm, lên mức hơn 17.645,1 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 27,2% tổng tài sản là hàng tồn kho, ở mức hơn 4.804,4 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.082 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền gần 3.590,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.904,8 tỷ đồng, tăng 24,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 2.282,4 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao trong tháng 2?

Thị trường chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao trong tháng 2? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt" Nổi bật

PV Power hoàn tất tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

PV Power hoàn tất tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

15:23 , 02/02/2026
Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày

Giá vàng lao dốc, đại gia vàng trên sàn "bay" hơn 3.000 tỷ vốn hóa trong một ngày

15:21 , 02/02/2026
VPS muốn phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu để tăng vốn

VPS muốn phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu để tăng vốn

13:59 , 02/02/2026
Tại sự kiện "6 nhất" ở công trình top 10 TG, Thủ tướng biểu dương tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại sự kiện "6 nhất" ở công trình top 10 TG, Thủ tướng biểu dương tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

13:56 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên