Mỗi ngày mở mắt Hòa Phát của ông Trần Đình Long gánh hơn 13 tỷ đồng lãi vay

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2025, Hòa Phát (mã HPG) ghi nhận chi phí lãi vay lên đến 1.237 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, con số cao kỷ lục. Bình quân mỗi ngày, tập đoàn của của tỷ phú Trần Đình Long phải gánh hơn 13 tỷ đồng lãi vay. Con số này gấp 2,2 lần cùng kỳ 2024 và cao hơn 50% so với quý liền trước.

Thời điểm 31/12/2025, tổng dư nợ vay của Hòa Phát ở mức hơn 92.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức cuối quý 3 trước đó do bắt đầu đi vào kỳ trả nợ khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2. Tính chung cả năm 2025, dư nợ vay tăng hơn 9.200 tỷ so với thời điểm cuối năm 2024. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc giải ngân các khoản vay trung và dài hạn nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Theo giải trình từ phía Hòa Phát, nguyên nhân khiến chi phí lãi vay tăng vọt trong quý 4 dù dư nợ vay tài chính giảm chủ yếu do dừng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động và mặt bằng lãi suất cho vay VND cuối năm 2025 cũng tăng cao so với đầu năm.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 19%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 14,1%. Sự chênh lệch cung - cầu này buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất để hút vốn để đáp ứng đà tăng tín dụng kinh doanh- sản xuất, dẫn đến lãi suất cho vay tăng tương ứng.

Trong năm 2025, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024, đạt đỉnh vào đầu tháng 9 trước khi có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Tổng ảnh hưởng từ biến động tỷ giá trong quý này là lỗ 108 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phản ánh việc Hòa Phát chủ động quản trị rủi ro tỷ giá và cơ cấu dư nợ ngoại tệ. Hòa Phát cho biết chi phí tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa tạo áp lực đáng kể lên hiệu quả hoạt động cốt lõi.

Mặc dù chi phí lãi vay cao kỷ lục nhưng Hòa Phát vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao. Trong quý 4/2025, tập đoàn của ông Trần Đình Long ghi nhận doanh thu đạt 47.302 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.888 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát ghi nhận 158.332 tỷ đồng doanh thu, 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 93% và 103% kế hoạch đề ra, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Doanh nghiệp đầu ngành thép đã nộp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2025.

Trong năm 2025, Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước. Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Sản lượng HRC tăng nhanh một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Ngoài ra, Hòa Phát ghi nhận 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm ngoái. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, củng cố vững chắc thị phần số 1 Việt Nam với 30,8%. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng bán hàng với 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu đóng góp trên 40%.