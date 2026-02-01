Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một doanh nghiệp báo lãi quý 4 đột biến, cổ phiếu lập tức "trần cứng"

03-02-2026 - 00:23 AM | Thị trường chứng khoán

Đây cũng là mức lãi ròng thep quý cao kỷ lục mà doanh nghiệp điện này từng ghi nhận.

Tổng công ty phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, mã: PGV) đã công bố BCTC quý 4/2025. Trong kỳ vừa qua, doanh thu thuần của công ty đạt 12.689 tỷ đồng, tăng 13% so với mức 11.257 tỷ của quý 4/2024. Giá vốn giảm tới 10% xuống còn 9.301 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp vọt lên 3.387 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện ấn tượng từ 9% lên 27%.

Chi phí tài chính giảm mạnh 80%, từ 1.307 tỷ xuống còn 257 tỷ đồng. Phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết đạt 202 tỷ, tăng 23% so với quý 4/2024.

Kết quả, EVNGENCO 3 báo lãi sau thuế 2.558 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm trước lỗ hơn 417 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi ròng kỷ lục mà doanh nghiệp điện này từng ghi nhận.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt 43.573 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với năm 2024. Giá vốn giảm nhẹ 3% giúp lợi nhuận gộp tăng vọt lên 6.935 tỷ đồng, biên LN gộp cải thiện từ 7% lên 16%.

Kết quả, EVNGENCO 3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.702 tỷ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với khoản lỗ 876 tỷ của năm trước. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.690 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 54.989 tỷ đồng, giảm nhẹ 78 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận 2.144 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 37.115 tỷ đồng, trong đó nợ vay ghi nhận 27.378 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ dài hạn. EVNGENCO 3 còn 5.040 tỷ đồng LNST chưa phân phối vào thời điểm cuối năm 2025.

Trên thị trường, cổ phiếu PGV trong phiên đầu tuần 2/2 bất ngờ tăng kịch trần 6,81% lên mức 25.100 đồng/cp.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

