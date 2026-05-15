Bưởi, chanh Việt Nam rộng cửa vào thị trường Trung Quốc

Ngày 14/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị công bố Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Hội nghị nhằm phổ biến các quy định kỹ thuật của Nghị định thư; hướng dẫn xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật; đồng thời thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc.

Theo Nghị định thư, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi xuất khẩu.

Các vùng trồng phải áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương; thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, bưởi và chanh là hai loại cây ăn trái có nhiều lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Hiện diện tích bưởi cả nước đạt khoảng 106.000 ha, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều giống đặc sản như bưởi Da xanh, bưởi Năm Roi đã được thị trường quốc tế biết đến.

Trong khi đó, diện tích chanh cả nước hiện đạt hơn 44.000 ha, sản lượng gần 700.000 tấn/năm, tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết, việc ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc là kết quả của nhiều năm đàm phán kỹ thuật giữa cơ quan chuyên môn hai nước. Đây là bước tiến quan trọng trong mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch cho trái cây Việt Nam; đồng thời thể hiện nỗ lực của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ký kết Nghị định thư mới là bước khởi đầu. Để duy trì thị trường xuất khẩu bền vững, các vùng trồng cần tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, quản lý dịch hại tổng hợp, giám sát sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký sản xuất và bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An cho rằng, việc Trung Quốc mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi Việt Nam là cơ hội thuận lợi cho ngành hàng trái cây, nhất là trong bối cảnh cây chanh đang cần thêm dư địa thị trường.

Theo các doanh nghiệp, trái chanh không chỉ phục vụ xuất khẩu tươi mà còn là nguyên liệu cho nhiều sản phẩm chế biến, qua đó mở ra cơ hội gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho người trồng.

Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết, tín hiệu thị trường đối với bưởi Việt Nam hiện khá tích cực. Nhiều hệ thống siêu thị tại Trung Quốc đang quan tâm và chờ đợi sản phẩm bưởi Việt Nam.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu trái cây quy mô lớn. Trong khi đó, bưởi Việt Nam có lợi thế thu hoạch quanh năm, thời gian bảo quản dài, thuận lợi cho vận chuyển bằng đường bộ và đường biển nên còn nhiều dư địa mở rộng xuất khẩu chính ngạch.