Mô tô cho dân chơi Honda CB350C về Việt Nam: Máy to hơn SH 350i, nguồn gốc nhập khẩu khiến nhiều người bất ngờ

Theo Vĩnh Phúc | 15-05-2026 - 06:52 AM | Thị trường

Mẫu xe này là đối thủ trực tiếp của Honda CB350 H'ness đang được bán chính hãng bởi Honda Việt Nam.

Thị trường xe máy Việt Nam vừa đón nhận một mẫu xe mới mang phong cách cổ điển - Honda CB350C. Xe nhập khẩu từ Ấn Độ và phân phối tại Việt Nam thông qua một đơn vị bán xe máy tư nhân tại TP.HCM.

Honda CB350C được nhập về Việt Nam với 2 phiên bản.

CB350 là dòng xe không quá xa lạ với các tín đồ đam mê dáng xe cổ điển. Tại Việt Nam, ngoài CB350 H'ness đang bán chính hãng, dân chơi xe có thể tìm đến CB350RS hay CB350C vừa ra mắt thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân.

Kiểu dáng cổ điển của CB350C thể hiện rõ qua thiết kế bình xăng hình giọt nước, yên xe tách đôi, chắn bùn kim loại phía trước và sau cùng nhiều chi tiết mạ chrome sáng bóng. Xe có kích thước tổng thể 2.207 x 788 x 1.110 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.441 mm. So với dòng CB350 H'ness, CB350C gọn gàng hơn đôi chút nhờ ngắn hơn 8 mm.

Ngược với thiết kế đậm chất truyền thống, mẫu xe này sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại như kiểm soát lực kéo HSTC (Honda Selectable Torque Control), bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (Assist & Slipper Clutch), kết nối điện thoại thông minh (Honda RoadSync), đèn báo phanh khẩn cấp ESS (Emergency Stop Signal),...

Xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

"Trái tim" của xe là khối động cơ xy-lanh đơn dung tích 348,36 cc tích hợp phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Đơn vị phân phối mang về Việt Nam 2 phiên bản CB350C gồm Pro và Special Edition, trong đó bản Pro có 3 tùy chọn màu sắc và bản Special Edition có 2 màu. Trang bị giữa các phiên bản giống nhau, chỉ khác biệt về cách phối màu. Xe có giá bán lần lượt 185 triệu và 188 triệu đồng cho 2 phiên bản.

Động cơ của CB350C cho tiếng nổ đặc trưng của các dòng xe cổ điển.

Bên cạnh các phiên bản kể trên, phía đơn vị nhập khẩu còn đưa ra thêm các tùy chọn phụ kiện chính hãng cho khách hàng. Các món phụ kiện bao gồm kính chắn gió, chống đổ, ốp bảo vệ động cơ, tựa lưng sau và túi vải chứa đồ 2 bên. Chi phí cho các phụ kiện này không được công bố rộng rãi.

Hình ảnh chi tiết của Honda CB350C tại Việt Nam:

