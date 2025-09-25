Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 ĐNÁ: Doanh số xe điện toàn thị trường không bằng 1 mình VinFast ở Việt Nam, cuộc chiến giảm giá nguy cơ bùng nổ cuối năm

Theo Autolifethailand, Thái Lan vừa công bố số liệu đăng ký xe điện thuần (BEV) trong tháng 8/2025 đạt 9.825 chiếc, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 3,6% so với tháng liền trước. Trong tổng số 39.325 ô tô mới đăng ký tại Thái Lan trong tháng này, BEV chiếm 25% thị phần.

Với con số đó, tổng lượng BEV đăng ký lũy kế trong năm tính đến tháng 8 là 77.082 xe. Tháng 8 cũng chứng kiến sự thay đổi vị trí dẫn đầu: lần đầu tiên MG4 Electric vươn lên dẫn đầu doanh số BEV, vượt qua các tên tuổi lớn như BYD Dolphin, Atto3, GAC Aion UT và ChangAn Lumin.

Trong khi đó tại Việt Nam, hãng xe điện trong nước VinFast báo cáo đã bàn giao 10.922 xe điện trong tháng 8/2025 dù vướng tháng Ngâu, đưa tổng số xe giao từ đầu năm lên 89.970 chiếc. Con số này giúp VinFast tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường nội địa.

So với Thái Lan, điều đáng chú ý là trong cùng tháng, doanh số BEV của toàn bộ thị trường Thái Lan vẫn không bì được với chỉ một hãng tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho sự khác biệt trong tốc độ phát triển, chiến lược thị trường cũng như hỗ trợ chính sách dành cho xe điện giữa hai quốc gia.

Ông Wisut Hemphanphairoj, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh ô tô đã qua sử dụng Thái Lan, vừa gửi thư đến các thành viên trong ngành, bày tỏ lo ngại về khả năng bùng nổ chiến tranh giá xe điện (EV) vào cuối năm nay, sau khi chương trình hỗ trợ EV 3.0 của chính phủ Thái Lan kết thúc vào tháng 12/2025.

Ông Wisut cảnh báo: "Khi chương trình EV 3.0 kết thúc vào cuối năm, cuộc chiến giá xe điện sẽ bùng nổ toàn diện tại thị trường nội địa. Tác động không chỉ dừng lại ở ngành xe mới, mà chắc chắn sẽ lan sang cả thị trường xe cũ".

Không riêng Thái Lan, cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc đang diễn ra rất phức tạp. Với tình hình kinh tế không được lạc quan như dự đoán, sản lượng của nhiều thương hiệu đã vượt mức cầu, khiến tình trạng "đạp giá" cũng như "xe cũ odo 0 km" diễn ra không kiểm soát. Song song với đó, các rào cản thương mại và chính sách thuế tại châu Âu và Mỹ cũng khiến các thương hiệu Trung Quốc gặp khó trong bài toán giải quyết đầu ra.

Hiện tại, các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang thống trị thị trường Thái Lan, chiếm hơn 70% doanh số bán hàng. Số lượng thương hiệu từ Trung Quốc cũng tăng gấp đôi chỉ trong một năm, lên tới 18 thương hiệu, tạo sức ép lớn lên các hãng nhỏ hơn.

Sự hiện diện áp đảo của xe điện Trung Quốc tại Thái Lan gắn liền với chính sách ưu đãi mạnh mẽ của chính phủ nước này. Các gói giảm thuế và trợ giá đã thu hút hơn 4 tỷ USD đầu tư, trong đó có sự tham gia của những “ông lớn” như BYD và Great Wall Motors.

Tuy nhiên, những ưu đãi này đi kèm yêu cầu khắt khe: các hãng được miễn thuế nhập khẩu nhưng buộc phải sản xuất trong nước số lượng xe tương đương với lượng nhập khẩu trong năm 2024.

Trên thực tế, nhiều hãng xe, điển hình như Neta – một trong những thương hiệu Trung Quốc đầu tiên vào Thái Lan từ năm 2022 – gặp khó khăn trong việc đáp ứng quy định này. Doanh số chững lại cùng điều kiện tín dụng thắt chặt khiến sản xuất không theo kịp. Trước tình hình đó, cuối năm 2024, Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BoI) đã cho phép gia hạn thời gian sản xuất nội địa, nhằm tránh dư cung và cuộc chiến giá cả leo thang.

Theo quy định mới, phần sản lượng chưa đạt trong năm 2024 được chuyển sang năm 2025, nhưng mức ràng buộc còn khắt khe hơn: các hãng phải sản xuất 1,5 lần số lượng xe đã nhập khẩu. BoI kỳ vọng việc điều chỉnh này sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu xe điện của Thái Lan đạt khoảng 12.500 xe trong năm 2025 và tăng lên 52.000 xe vào năm 2026.

Thái Lan vốn là trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn ở ĐNÁ, trước đây do các hãng Nhật Bản như Toyota và Honda thống trị. Ba năm trước, chính phủ đã đặt mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2030, ít nhất 30% tổng sản lượng ô tô của quốc gia sẽ là xe điện. Song, tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả khốc liệt từ Trung Quốc đã khiến việc thực thi kế hoạch này trở nên đầy thách thức.