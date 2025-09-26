"Bụt chùa nhà không thiêng" - Đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào OpenAI, Microsoft vẫn hợp tác với công ty khác để tích hợp AI vào Copilot

Microsoft Corp đã bắt đầu sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo từ Anthropic để hỗ trợ trợ lý AI tại nơi làm việc của mình, bổ sung một đối tác quan trọng cho sản phẩm cho đến nay chủ yếu được điều khiển bởi OpenAI. Động thái này đánh dấu bước chuyển chiến lược của gã khổng lồ công nghệ trong cuộc đua AI.

Bắt đầu từ thứ Tư, người dùng doanh nghiệp của trợ lý AI có thương hiệu Copilot của Microsoft sẽ có thể chuyển đổi giữa các mô hình OpenAI và Anthropic cho một số chức năng nhất định, bao gồm hỗ trợ nghiên cứu kỹ thuật số và trợ giúp xây dựng các công cụ AI tùy chỉnh.

Microsoft đã chiếm được vị thế dẫn đầu trong việc thương mại hóa trí tuệ nhân tạo tại nơi làm việc, phần lớn nhờ vào quan hệ đối tác với OpenAI - startup đứng sau chatbot AI ChatGPT. Để đổi lấy khoản đầu tư khổng lồ lên đến hơn 10 tỷ USD và sức mạnh trung tâm dữ liệu, Microsoft đã giành được quyền tích hợp các công cụ OpenAI vào sản phẩm của mình.

Điều này làm thương vụ hợp tác giữa Microsoft với đối thủ của OpenAI, hãng Anthropic trở nên thú vị hơn. Anthropic, được thành lập bởi các cựu nhân viên OpenAI, là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của OpenAI và là người chơi chính trong ngành. Hiện tại Microsoft đang xem xét lại các điều khoản quan hệ với OpenAI cũng như làm việc để xây dựng các phiên bản mạnh mẽ hơn của các mô hình nội bộ.

Trong gần ba năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các mô hình AI đã phát triển mạnh mẽ và các công ty đã thử nghiệm rộng rãi với các công cụ này. Các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn bao gồm cả Microsoft đã cạnh tranh để lưu trữ các mô hình được xây dựng bởi nhiều công ty, đặt cược rằng khách hàng của họ muốn có thể chuyển đổi giữa các dịch vụ AI.

Claude Opus 4.1 của Anthropic, được thiết kế cho các tác vụ lý luận phức tạp, sẽ có sẵn cho người dùng tính năng Researcher của Microsoft 365 Copilot cũng như Copilot Studio - một công cụ tạo agent. Người dùng Copilot Studio cũng sẽ có thể khai thác Claude Sonnet 4, một mô hình nhẹ hơn. Khách hàng cũng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các mô hình OpenAI.

Charles Lamanna, Chủ tịch phụ trách Copilot Doanh nghiệp và Công nghiệp của Microsoft, cho biết trong một bài đăng blog rằng động thái này "thúc đẩy cam kết mang lại những đổi mới AI tốt nhất từ toàn ngành đến Microsoft 365 Copilot."

Việc Microsoft mở rộng quan hệ đối tác AI này cho thấy công ty đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào OpenAI. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh trong thị trường AI doanh nghiệp ngày càng khốc liệt, khi các công ty lớn tìm cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng và tránh rủi ro từ việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.