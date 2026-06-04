BV Land - từ tinh thần Bách Việt đến những miền sống giàu bản sắc

Đằng sau tên gọi BV Land là tinh thần Bách Việt – giá trị cốt lõi đã trở thành nền tảng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp . Từ thuở khởi nguyên, tổ tiên người Bách Việt đã mở đất, dựng làng, tạo nên những cộng đồng cư trú đầu tiên bằng tinh thần kiên cường, ý chí vươn lên và sự hòa hợp với tự nhiên. "Bách" là "trăm", đại diện cho sự gắn kết của cộng đồng; "Việt" là "chiếc rìu", đại diện cho khát vọng khai mở và chinh phục tương lai. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những giá trị ấy vẫn hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay, trở thành nguồn cảm hứng cho những đô thị đáng sống của tương lai.

Là thành viên của Tập đoàn Bách Việt, BV Land lựa chọn phát triển bất động sản không chỉ là những công trình xây dựng hay một hoạt động kinh doanh, mà là hành trình kiến tạo những không gian sống hoàn chỉnh, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, mang giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Triết lý đó đang hiện diện xuyên suốt trong hệ sinh thái sản phẩm của BV Land, từ các khu đô thị phức hợp cao cấp Bách Việt Signature, dòng căn hộ cao cấp Diamond Hill, đến các dự án phát triển đô thị và các sản phẩm nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu ở thực. Dù ở phân khúc nào, các dự án đều được phát triển trên nguyên tắc nhất quán: vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản, không gian sống chất lượng và khả năng gia tăng giá trị lâu dài cho khách hàng.

Dự án Diamond Hill Thái Nguyên do BV Land phát triển tại Thành phố Thái Nguyên. Ảnh BV Land

Minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển ấy phải kể đến Diamond Hill Thái Nguyên – Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án trọng điểm mà BV Land triển khai, không chỉ sở hữu vị trí đẹp giữa trung tâm đô thị năng động, Diamond Hill Thái Nguyên còn được định hướng trở thành biểu tượng sống mới của thành phố. Dự án được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế đến hệ thống tiện ích, đồng thời phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE nhằm hướng tới môi trường sống hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, năng lực thực thi trở thành thước đo quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp phát triển dự án. Với Diamond Hill Thái Nguyên, những cam kết của BV Land không chỉ được thể hiện bằng định hướng hay tầm nhìn, mà còn được chứng minh bằng tiến độ thi công thực tế.

Dự án Diamond Hill Thái Nguyên đang tăng tốc thi công, dự kiến cất nóc trong tháng 6/2026

Dự án hiện đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công quan trọng, dự kiến cất nóc trong tháng 6/2026 và hướng tới bàn giao vào cuối năm 2026, sớm hơn kế hoạch đã dự kiến trước đó. Tiến độ được đảm bảo cùng chất lượng thi công được kiểm soát chặt chẽ là minh chứng cho năng lực triển khai bài bản, sự chủ động về nguồn lực và cam kết đồng hành cùng khách hàng của BV Land.

Không chỉ tại Thái Nguyên, những giá trị bền vững và nhân văn cũng đang được BV Land hiện thực hóa tại nhiều địa phương thông qua các dự án đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, không gian sống và hệ sinh thái tiện ích. Mỗi công trình được hoàn thiện không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo dựng nền tảng cho những cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và phát triển lâu dài.

Trong một thế giới ngày càng hội nhập, nơi các đô thị liên tục thay đổi để đáp ứng những chuẩn mực sống mới, BV Land lựa chọn giữ vững những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của mình, tiếp nối tinh thần Bách Việt trong thời đại mới.

Với nền tảng đó, BV Land hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu bất động sản cao cấp hàng đầu, kiến tạo những cộng đồng sống nhân văn, bền vững và giàu bản sắc, tạo nên những miền sống đáng tự hào cho người Việt hôm nay và nhiều thế hệ mai sau.