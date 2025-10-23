BV Tâm Anh mở "siêu" phòng khám lớn bậc nhất Thủ đô

Tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá cao về chất lượng phòng khám mới của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, không chỉ phục vụ cho người dân Thủ đô mà tiến tới phục vụ cả cho những người nước ngoài, chuyên gia đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy – top đầu xu hướng đầu tư y tế gắn liền hạ tầng thông minh và chất lượng sống đô thị.

Với diện tích hơn 17.000 m², gần 200 phòng chức năng và 28 chuyên khoa mũi nhọn, đây là mô hình kết hợp y tế - giao thông - công nghệ thông minh, mở ra hướng đầu tư mới trong lĩnh vực y tế đô thị.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, khu vực tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Văn Quán, An Khánh… Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ra đời như một bước ngoặt trong chiến lược đầu tư y tế đô thị, mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến gần hơn với người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Phòng khám cũng thu hút khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng, người nước ngoài, ưa chuộng phương tiện công cộng và đề cao trải nghiệm tiện lợi, văn minh.

Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày" giúp người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Đặc biệt tích hợp các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng sau điều trị và y học dự phòng với tiêm chủng vắc xin, y học vận động, dinh dưỡng chuyên sâu để nâng cao sức khỏe.

Người dân trải nghiệm khám sức khỏe chuyên môn cao, chất lượng quốc tế, chi phí hợp lý tại PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ đội ngũ nhân sự "hùng hậu" về cả số lượng và chất lượng, gần 1.000 y bác sĩ, nhân viên được đào tạo chuyên sâu. Trong đó, nhiều chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều giáo sư, phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương… Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Phòng khám được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ), hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT ở lĩnh vực Tai Mũi Họng, hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX điều trị bệnh lý thần kinh, hệ thống đo gắng sức tim mạch SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc)...

"Chúng tôi hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ sớm, từ xa, bằng công nghệ cao, đưa y tế chất lượng quốc tế đến gần hơn từng người dân," bà Ngô Thị Ngọc Hoa - Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chia sẻ.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla của GE HealthCare (Mỹ) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Phát triển theo mô hình đa chuyên khoa phối hợp và điều trị liên thông, Tâm Anh Cầu Giấy không chỉ là nơi khám, tầm soát và chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn đóng vai trò trung tâm điều trị chuyên sâu, kết nối trực tiếp với Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội, TP.HCM và các bệnh viện lớn trong - ngoài nước, giúp rút ngắn thời gian hội chẩn, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Phòng khám có triển khai khám ngoài giờ cho các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (16h30-20h30, thứ Hai - thứ Bảy) và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (7h-12h sáng Chủ nhật) giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc. Khoa Cấp cứu hoạt động 24/7, với thế mạnh cấp cứu đột quỵ giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng, hồi phục nhanh.