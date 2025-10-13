BVBank đồng hành cùng ngày thẻ Việt Nam 2025 - Một chạm vạn tiện ích

Ngày thẻ Việt Nam 2025 - "Một chạm vạn niềm tin"

Theo đó, ngày Thẻ Việt Nam 2025 được tổ chức trong hai ngày 18&19/10/2025 tại Sân vận động Bách Khoa - Hà Nội, do Báo tiền phong và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas tổ chức với chủ đề "Một chạm vạn niềm tin" - khẳng định mạnh mẽ niềm tin vào chuyển đổi số, đưa thanh toán không tiền mặt trở nên ngày càng gần gũi và phổ biến. Đặc biệt, ngày Thẻ Việt Nam năm nay diễn ra vào đúng thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Phát triển thanh toán không tiền mặt" của Chính Phủ, nên sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách từ Nghị định 57/NĐ-CP, Nghị quyết 68 - NQ/TW, góp phần đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

BVBank - "Một chạm vạn tiện ích"

Đồng hành cùng Ngày hội thẻ, BVBank hứa hẹn sẽ mang đến một không gian trải nghiệm hiện đại với chủ đề "Một chạm vạn tiện ích". Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp mở tài khoản thanh toán bằng công nghệ định danh điện tử eKYC; tạo tài khoản số đẹp theo nhu cầu; mở thẻ tín dụng online… chỉ với vài thao tác nhanh chóng.

Không chỉ vậy, gian hàng BVBank được thiết kế trẻ trung, sáng tạo cùng các hoạt động tương tác thú vị như chụp hình cùng mascot Vie, chơi minigame nhận combo McDonald, ly giữ nhiệt, túi vải, áo thun bóng rổ,… hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng, thu hút các bạn trẻ.

"Chúng tôi tin rằng thanh toán số ngày nay không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Đồng hành cùng Ngày hội thẻ từ năm 2021 đến nay, chúng tôi nhận thấy chương trình mang đến rất nhiều thông tin và hoạt động tích cực góp phần thay đổi và nâng cao thói quen thanh toán không tiền mặt của người dân, đặc biệt là người dùng trẻ. Các tổ chức, ngân hàng tham gia chương trình nói chung và BVBank nói riêng đều cố gắng đưa đến Ngày hội những tiện ích mới nhất để người dùng có thể trải nghiệm và cảm nhận tức thì tính tiện lợi thông qua các tiện ích này.Trong 5 năm qua, khách hàng trên kênh số của BVBank tăng trưởng khá tốt, cụ thể trong hơn 2,7 triệu khách hàng hiện nay (tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước), thì 82% là khách hàng trên kênh số."- đại diện BVBank chia sẻ.

Với việc đặt trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng, trong thời gian qua BVBank đã đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ để gia tăng tiện ích khách hàng. Điển hình như BVBank tiên phong triển khai video call và AI chatbot trong chăm sóc khách hàng, giúp giải quyết nhanh chóng và linh hoạt nhu cầu của người dùng hiện đại. Đồng thời, ngân hàng số Digimi của BVBank tích hợp gần như đầy đủ các tính năng thiết yếu của một ngân hàng truyền thống, từ mở tài khoản trực tuyến EKYC, liên kết ví điện tử, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR code, nạp tiền điện thoại, mua sắm trực tuyến, trả phí bảo hiểm cho đến mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số như mở tài khoản chứng khoán Vietcap, đặt vé máy bay, taxi, vay tín chấp…Đặc biệt, các tính năng như thanh toán QR xuyên biên giới Thái Lan, Lào, Campuchia, hay mở thẻ online, tích điểm đổi quà,…là những tính năng mà các bạn trẻ của Digimi rất ưa chuộng. Những tính năng này giúp khách hàng không phải mất thời gian đến ngân hàng…, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số đồng hành cùng phong cách sống thông minh của người Việt, góp phần nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn diện cho khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ nâng tầm cuộc sống

Không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong các giao dịch tài chính, BVBank còn tích cực kết nối với giới trẻ thông qua nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa. Trước đó, BVBank và Ngân hàng số Digimi là đơn vị đồng hành cùng hoạt động bóng rổ của Sinh viên. Mới đây, BVBank cũng đã có mặt tại Học Viện Ngân Hàng để chào đón các bạn tân sinh viên với nhiều hoạt động sôi nổi cùng nhiều ưu đãi từ gói tài khoản sinh viên: mở tài khoản không phí, thanh toán học phí nhận ngay 50.000 điểm thưởng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.