BVBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp với nhiều đặc quyền dành cho khách hàng

Với thông điệp "Sống chuẩn tinh hoa - xứng tầm khác biệt", bộ đôi thẻ BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature mang đến các trải nghiệm và quyền lợi được cá nhân hóa theo phong cách sống của khách hàng, từ du lịch, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục cùng nhiều đặc quyền cao cấp khác.

BVBank hiểu rằng, chuẩn mực của một trải nghiệm cao cấp không nằm ở việc có thật nhiều đặc quyền, mà ở việc mỗi đặc quyền đều đúng với điều khách hàng trân trọng. Điểm nổi bật nhất của bộ đôi thẻ là cơ chế tích điểm linh hoạt với tổng giá trị tích lũy tối đa lên đến 12 triệu điểm mỗi năm cùng hệ thống đặc quyền được thiết kế phù hợp với từng nhóm nhu cầu sử dụng.

BVBank JCB Ultimate: Chủ động chọn đặc quyền theo phong cách sống

Việc ra mắt thẻ JCB Ultimate là một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa tổ chức thẻ quốc tế JCB và BVBank. Bên cạnh hệ sinh thái ưu đãi toàn cầu từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB như Fine Dining, Golf và nhiều dịch vụ cao cấp khác, thẻ BVBank JCB Ultimate còn được BVBank bổ sung nhiều quyền lợi nổi bật: miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ khi chi tiêu trực tiếp tại Nhật Bản qua máy POS và cơ chế tích lũy lên đến 12 triệu điểm mỗi năm. Đặc biệt, chủ thẻ có thể chủ động lựa chọn một trong hai gói quyền lợi Travel hoặc Healthcare, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống cá nhân.

Chọn gói Travel - dành cho chủ thẻ đam mê khám phá và trải nghiệm: Tích điểm 5% cho các giao dịch mua vé máy bay tại các hãng hàng không từ 5 triệu đồng trở lên (hoàn tối đa 400.000 điểm/tháng). Tích điểm đến 10% khi ăn uống tại các nhà hàng đối tác (hoàn tối đa 600.000 điểm/tháng). Bên cạnh đó là đặc quyền phòng chờ sân bay VIP nội địa lên đến 5 lượt/năm.

Chọn gói Healthcare - dành cho chủ thẻ ưu tiên sức khỏe và chất lượng sống: Tích điểm 5% cho các giao dịch làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại spa, gym từ 1 triệu đồng trở lên (hoàn tối đa 400.000 điểm/tháng). Tích điểm đến 10% cho các chi tiêu y tế tại bệnh viện, phòng khám và clinic cao cấp (hoàn tối đa 600.000 điểm/tháng).

BVBank Visa Signature: Tích điểm tự động cho các nhu cầu thiết yếu

Nếu BVBank JCB Ultimate đề cao khả năng lựa chọn, thì thẻ BVBank Visa Signature được thiết kế theo hướng đơn giản với cơ chế tích điểm tự động trên những khoản chi tiêu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Từ những bữa ăn, khoản chi cho học vấn đến các nhu cầu thường xuyên của bản thân và gia đình, mỗi giao dịch đều có thể trở thành một cơ hội gia tăng giá trị với các ưu đãi hấp dẫn: Tích điểm 5% cho các hóa đơn chi tiêu Ẩm thực & Nhà hàng (hoàn tối đa 400.000 điểm/tháng), tích điểm đến 5% các khoản chi tiêu học vấn cho con cái và bản thân (hoàn tối đa 600.000 điểm/tháng), đặc quyền phòng chờ sân bay VIP nội địa lên đến 5 lượt/năm.

Ngoài ra, chủ thẻ BVBank Visa Signature còn được sở hữu các đặc quyền toàn cầu từ tổ chức thẻ quốc tế Visa như: tận hưởng hệ sinh thái ưu đãi Ẩm thực, Du lịch, Golf và các dịch vụ cao cấp. Đặc biệt, tổng giá trị điểm thưởng có thể quy đổi hoàn tiền lên đến 12 triệu điểm/năm, gia tăng giá trị từ những khoản chi tiêu thường xuyên.

Nhờ cơ chế tích điểm tự động, BVBank Visa Signature biến những chi tiêu quen thuộc thành giá trị cộng thêm, mang đến trải nghiệm thẻ thuận tiện và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

"Với khách hàng ở phân khúc cao cấp, giá trị của một chiếc thẻ không chỉ nằm ở số lượng đặc quyền, mà ở việc những đặc quyền đó có thực sự phù hợp với nhu cầu và phong cách sống. BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature được phát triển từ chính góc nhìn này, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho khách hàng. Việc cùng một lúc ra mắt bộ đôi thẻ cao cấp trên thị trường đánh dấu một dấu mốc lớn trên hành trình theo đuổi tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ, đa năng, hiện đại, đồng thời khẳng định những bước tiến lớn trong chu kỳ tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của BVBank trên thị trường."- đại diện lãnh đạo BVBank chia sẻ.

Bên cạnh cơ chế tích điểm hấp dẫn, chủ thẻ BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature còn được hưởng chính sách miễn phí thường niên trọn đời khi đáp ứng điều kiện chi tiêu theo quy định. Cụ thể, khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu khi tổng chi tiêu đạt từ 15 triệu đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ ; từ năm thứ hai, phí thường niên được miễn khi tổng chi tiêu trong năm liền kề trước đó đạt từ 250 triệu đồng .

BVBank kỳ vọng bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm trải nghiệm thẻ khác biệt, linh hoạt và phù hợp với phong cách sống riêng.

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