Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo những người trung niên và cao tuổi nên ăn nhạt và thường xuyên bổ sung các loại rau củ quả, ăn nhiều thịt sẽ gây khó tiêu và đầy bụng. Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra bảng xếp hạng 5 loại thịt cực tốt cho sức khoẻ mà ngay cả người trung niên và cao tuổi cũng được khuyên dùng.



1. Thịt chim bồ câu

Thịt chim bồ câu đứng đầu bảng xếp hạng và được đánh giá là loại thịt rất bổ và tốt cho sức khỏe. Thịt chim bồ câu không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. So với thịt lợn thì giá trị dinh dưỡng của nó không hề thua kém, mà xét ở góc độ thành phần thì thịt chim bồ câu ít mỡ và lành hơn rất nhiều.

Hàm lượng protein trong thịt chim bồ câu là 24,47%, vượt xa thịt bò và một số loại thịt gia cầm khác. Đồng thời hàm lượng chất béo trong thịt chim bồ câu chỉ 0,3% (ít hơn rất nhiều so với các loại thịt khác). Ngoài ra, loại thịt này còn chứa lượng lớn các loại Vitamin A, B1, B2, Vitamin E cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác.

Từ thời xa xưa, cổ nhân vẫn thường dùng câu nói "nhất cáp thắng cửu kê" (một con chim bồ câu tốt hơn chín con gà) để ca ngợi công dụng tuyệt vời của loại thịt này.

Thịt chim bồ câu chứa nhiều chất dinh dưỡng rất thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi đặc biệt là những người có thể lực kém. Thường xuyên ăn thịt chim bồ câu có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ và khả năng miễn dịch.

2. Thịt bò

Không mấy ngạc nhiên khi thịt bò đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những loại thịt tốt cho sức khoẻ. Thịt bò nổi tiếng khi được gọi với cái tên “vua của các loại thịt”. Thịt bò là thịt gia súc, được phân loại là thịt đỏ. Món ăn này có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá. Hàm lượng protein trong thịt bò lên tới hơn 20%, là loại thực phẩm giàu chất đạm điển hình.

Có một lý do quan trọng khác khiến thịt bò có thể lọt vào danh sách các loại thịt tốt cho sức khỏe là: Thành phần axit amin của protein trong thịt bò về cơ bản giống với thành phần cơ thể con người cần, do đó dinh dưỡng trong thịt bò được cơ thể hấp thụ sẽ cao hơn so với các loại thịt khác.

Chứa hàm lượng lớn protein nên thịt bò cũng là loại thực phẩm được phần lớn những người tập luyện tin dùng vì nó có vai trò quan trọng trong việc tăng cơ và duy trì cơ bắp. Ngoài ra, thịt bò chứa nhiều sắt và các loại Vitamin, khoáng chất khác nên nó cũng hỗ trợ tốt cho những người bị thiếu máu, suy nhược cơ thể, hệ miễn dịch yếu,..

3. Thịt cừu

Thịt cừu có thể là loại thực phẩm còn khá xa lạ đối với bữa cơm gia đình người Việt. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản việc nó có tên trong bảng xếp hạng 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe. Thịt cừu được đánh giá là khá mềm, hàm lượng mỡ thấp hơn thịt lợn, lại có giá trị dinh dưỡng phong phú nên thường được khuyên dùng cho người trung niên và cao tuổi để nâng cao thể lực.

So với thịt bò, thịt cừu mềm và dễ tiêu hóa hơn và quan trọng hơn là khi sử dụng thịt cừu, chúng ta không dễ bị tăng cân. Chất béo không bão hoà có trong thịt cừu được cho là có tác dụng hữu ích với sức khỏe.

So với các loại thịt gia súc khác như thịt bò và thịt bê, trong thịt cừu có chứa hàm lượng axit linoleic liên hợp cao nhất. Axit linoleic giúp giảm khối lượng chất béo có tác động xấu đến sự chuyển hóa trong cơ thể. Từ đó tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch hiệu quả.

4. Tôm

Tôm là động vật giáp xác được ưa chuộng và phổ biến nhất trên thế giới. Không khó để giải thích lý do vì sao thịt tôm là loại thịt được khuyến cáo có lợi cho sức khoẻ của con người. Tôm là loại thực phẩm chứa rất nhiều cholesterol và một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể tăng cường sức khỏe như: axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa astaxanthin.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng vì hàm lượng cholesterol trong thịt tôm rất cao (100 gram tôm chứa 189 miligam cholesterol) nên việc sử dụng tôm thường xuyên có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không đúng.

Vào năm 1996 một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ăn tôm làm tăng mức cholesterol LDL (cholesterol xấu), nhưng mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) cũng tăng theo. Họ cho rằng tôm có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch hơn là làm cho bệnh nặng hơn. Hay nói cách khác, tôm là thực phẩm lành mạnh và không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

5. Cá

Cá được xem là một loạt thực phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là omega-3 - một loại axit béo có lợi cho cơ thể.

Cá cũng là một loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người trung niên và người cao tuổi vì nó giúp làm giảm lượng cholesterol có trong máu. Omega-3 có trong thịt cá giúp hỗ trợ tối ưu hoạt động của não và các cơ quan khác trong cơ thể.

Omega-3 còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến lượng cholesterol cao trong máu.

Bảng xếp hạng 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe là một trong những nguồn hữu ích để chúng ta có thể dựa vào đó và cân nhắc thực đơn trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Theo đó chúng ta có thể lựa chọn loại thực phẩm ưa thích, hợp túi tiền và quan trọng nhất là cải thiện sức khỏe cho cả gia đình.

Quỹ phòng chống ung thư quốc tế và Viện nghiên cứu ung thư Hoa kỳ đã đưa ra khuyến nghị như sau:

Nên tiêu thụ không quá ba lần thịt đỏ mỗi tuần, tổng lượng thịt đỏ trong một tuần vào khoảng 350- 500g sau chế biến (tương đương tối đa khoảng 700g thịt sống và không bao gồm trọng lượng của xương).

Nếu tính theo ngày thì lượng thịt đỏ không nên vượt quá 70g/ngày (thịt đã chế biến chín), tương đương khoảng 100g/ngày thịt sống không bao gồm phần xương.

Như vậy khuyến cáo đưa ra một định lượng cụ thể để mọi người có thể điều chỉnh lượng thịt đỏ trong khẩu phần của mình.

Theo Toutiao