BYD Dolphin vừa ra mắt Việt Nam nay có thêm bản hybrid, sạc đầy đi được 1.000 km, khách Việt muốn mua phải chờ khá lâu

Mẫu xe hatchback hybrid cắm điện BYD Dolphin G DM-i đã chính thức ra mắt, được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Giá bán sẽ được công bố vào tháng 6, dự kiến giao hàng từ mùa thu năm nay. Dolphin G DM-i mới có phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 1.000 km.

BYD Dolphin G DM-i mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế độc đáo với đèn pha mỏng, cửa hút gió chủ động và hai khe gió ở cản trước. Các điểm nhấn khác của mẫu hatchback này bao gồm vành xe màu đen, tay nắm cửa bán ẩn và cột D màu tối tạo hiệu ứng mái xe nổi. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh cùng cảm biến đỗ xe trước và sau.

Dolphin G DM-i mới gây chú ý với màu sơn cam ở phần ngoại thất. Chiều dài thân xe đạt 4.160 mm, trong khi chiều rộng là 1.825 mm. Các thông số này ngắn hơn 130 mm và rộng hơn 55 mm so với phiên bản Dolphin thuần điện dành cho thị trường châu Âu. Nội thất màu đen với màn hình cảm ứng nổi trên bảng điều khiển và logo chữ "G" trên tựa đầu.

Hiện chưa có thông tin về hệ thống truyền động của BYD Dolphin G DM-i. Nhiều khả năng nó sẽ tương tự như BYD Atto 2 DM-i đã ra mắt ở thị trường quốc tế. Xe được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L với công suất 97 mã lực và một động cơ điện 194 mã lực. Công suất cực đại kết hợp là 209 mã lực.

Atto 2 DM-i có hai phiên bản pin LFP với dung lượng 7.8 kWh và 18 kWh. Phạm vi hoạt động bằng điện của xe nằm trong khoảng từ 40 đến 90 km theo điều kiện WLTP. Thông tin chính thức cho biết phạm vi hoạt động kết hợp của BYD Dolphin G DM-i đạt 1.000 km.

Các thông tin chi tiết hơn về Dolphin G DM-i sẽ được công bố trong lễ ra mắt dự kiến vào tháng 6 năm 2026. Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dành riêng cho thị trường châu Âu. Hơn nữa, rất có thể Dolphin G DM-i sẽ trở thành một trong những mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy châu Âu của BYD ở Szeged, Hungary. Lô xe đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào mùa thu năm nay.

BYD đang tích cực phát triển tại các thị trường nước ngoài. Theo China EV DataTracker, BYD đã giao 149.606 chiếc xe trong nước vào tháng 4 năm 2026, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số toàn cầu của hãng đạt 314.100 xe, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu tăng mạnh lên 135.098 xe, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái.