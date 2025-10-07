Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió!

Đúng 10 giờ sáng 7/10, đợt bán vé đầu tiên cho concert G-DRAGON tại Hà Nội đã chính thức được mở bán sớm cho người hâm mộ trên trang web của VinWonders. Ngay từ 8 giờ, các VIP và FAM Việt đã cắm chốt sẵn, tay giữ chuột, mắt dán màn hình chờ từng giây trôi qua. Đúng 10:00:01, website mở, con số trong hàng chờ nhảy vọt lên hơn 100 nghìn người. Chưa đầy 15 phút sau, lượng truy cập đã chạm mốc 370 nghìn - một kỷ lục mới của các concert quốc tế tại Việt Nam.

Ngay giây đầu tiên mở web, hàng chờ đã có hơn 110 nghìn người cùng đợi

Chỉ sau vài phút, hàng chờ đã vượt 360 nghìn người

Trước cảnh “hàng chờ vô tận”, nhiều người khẳng định rằng đây là “cuộc chiến căng thẳng nhất năm”. Dù canh từng giây để truy cập đúng lúc mở bán, phần lớn fan vẫn chỉ dừng lại ở giao diện hàng chờ mà chưa ai kịp chạm vào bước thanh toán chính thức. Một số ít khoe chiến tích săn vé thành công, càng làm cho số đông “nóng ruột”.

Tính đến 10h30, vé VVIP đã sold-out. Đây là hạng vé được săn đón nhất của concert lần này có giá 8 triệu đồng. Nhiều người dự đoán, nếu mua vé sang tay, VVIP sẽ đội giá lên gấp nhiều lần.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh sức nóng khủng khiếp của G-DRAGON tại thị trường Việt Nam. Con số hàng trăm nghìn người chờ săn vé trong vài phút đã giúp “anh Long” vượt qua cả BLACKPINK - nhóm từng lập kỷ lục lượt chờ mua vé cao nhất vào năm 2023 với hàng chờ gần 200 nghìn người. Không chỉ người Việt, fan quốc tế của G-DRAGON và BIGBANG cũng tham gia cuộc đua khốc liệt này vì concert Hà Nội là điểm dừng duy nhất trong phase 4 của World Tour Übermensch có quyền lợi đặc biệt: send-off, cơ hội gặp trực tiếp G-DRAGON sau đêm diễn.

Cả MXH áp lực "săn vé"

Khắp mạng xã hội sáng nay, dân tình đồng loạt chia sẻ hình ảnh hàng chờ, meme “vỡ trận” và loạt dòng trạng thái “áp lực quá, run tay quá, xin hệ thống cho vào một lần thôi!”. Nhiều người thậm chí ví việc săn vé G-DRAGON còn căng thẳng hơn “thi đại học” hay “mua iPhone mới”. Fandom VIP và FAM đồng loạt náo loạn, truyền nhau từng mẹo nhỏ mong lọt qua vòng tải trang để kịp chạm tay vào tấm vé mơ ước.

Trước đó, vào sáng 3/10, G-DRAGON đã công bố sơ đồ ghế, bảng giá và lịch mở bán concert Hà Nội. Sơ đồ chỗ ngồi được thiết kế đa dạng với cả khu đứng và ngồi, đảm bảo mang đến trải nghiệm phù hợp cho mọi fan. Giá vé dao động từ 2 đến 8 triệu đồng - được đánh giá là “mềm” so với đẳng cấp của một ngôi sao toàn cầu như G-DRAGON. Vé được chia thành 3 đợt: mở bán sớm cho fanclub ngày 7/10, bán ưu tiên cho Sponsor Club ngày 8/10 và mở bán công khai từ 9/10.

Giá vé concert G-DRAGON ở Hà Nội

Đêm diễn World Tour Übermensch tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tới, đánh dấu lần trở lại thứ hai của G-DRAGON trong năm 2025. Sau đêm diễn lịch sử với 40 nghìn khán giả tại Mỹ Đình hồi tháng 6, lần này “anh Long” mang đến một trải nghiệm mới mẻ và đầy tính nghệ thuật - nơi fan Việt sẽ được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao kết hợp thị giác hoành tráng đặc trưng của G-DRAGON.

Khởi động từ cuối tháng 3, tour Übermensch đã đi qua ba chặng với loạt thành phố lớn và nhanh chóng cháy vé chỉ sau vài phút mở bán. Việc Hà Nội bất ngờ xuất hiện trong danh sách điểm đến phase 4 khiến cộng đồng fan Kpop toàn châu Á “dậy sóng”. Với vị thế ngôi sao tiên phong, G-DRAGON một lần nữa chứng minh sức hút không biên giới khi biến Việt Nam thành điểm hẹn của hàng chục nghìn khán giả quốc tế.

Thời điểm này, không khí “săn vé” lan rộng khắp mạng xã hội, từ fan Kpop lâu năm đến người hâm mộ tò mò đều cùng dõi theo từng cập nhật. Song song đó, các chuyên trang cảnh báo người hâm mộ tuyệt đối cảnh giác trước chiêu trò của phe vé, tránh mua qua nguồn không chính thống để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

G-DRAGON chứng minh đẳng cấp

Với hơn 360 nghìn người chờ chỉ trong vài phút, có thể nói chưa ai ở Việt Nam khiến cả cõi mạng “nghẹt thở” đến thế. Một lần nữa, G-DRAGON chứng minh đẳng cấp của ngôi sao số 1 Kpop - nơi mỗi concert không chỉ là sân khấu âm nhạc, mà còn là cơn bão toàn cầu mang tên “Anh Long” càn quét.