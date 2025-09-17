Cả gia đình đồng hành với diva Mỹ Linh trong tour lưu diễn châu Á đầu tiên

Ở hàng ghế khán giả trong Mỹ Linh Xin chào Tour 2025 còn có sự hiện diện của con gái lớn Anna và mẹ chồng của Mỹ Linh. Sự hội ngộ của 3 thế hệ đã khiến sự kiện trở nên ấm áp và giàu cảm xúc.

Trong không khí gần gũi như giữa những người thân thiết, Mỹ Linh đã thể hiện hơn 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Từ những "hit" quen thuộc như Trưa vắng, Trên đỉnh Phù Vân, Hà Nội đêm trở gió, Giọt nắng bên thềm… cho đến những thử nghiệm mang hơi thở mới, đều cho thấy đẳng cấp của một diva nhạc Việt.

Nhạc sĩ Anh Quân là người đồng hành với Mỹ Linh qua 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Điểm nhấn chính là cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai thế hệ. Mỹ Anh, với phong cách Gen Z, tự tin và đậm màu sắc quốc tế, đã mang đến loạt sáng tác cá nhân. Khoảnh khắc song ca Hương ngọc lan giữa mẹ và con nghệ sĩ được đánh giá là đã chạm đến trái tim đông đảo khán giả.

Mỹ Linh song ca cùng con gái Mỹ Anh

Trong lần đầu tiên lưu diễn châu Á với điểm đến Nhật Bản, Mỹ Linh còn thể hiện ca khúc bất hủ “Trời còn làm mưa mãi” bằng tiếng Nhật, tạo nên một nhịp cầu giao thoa văn hóa tinh tế.

“30 năm qua, tôi vẫn luôn tin rằng âm nhạc có thể kết nối những trái tim xa lạ. Và khoảnh khắc nghe cả khán phòng cùng ngân nga những ca khúc quen thuộc, tôi đã nghẹn lại, đó là phần thưởng lớn nhất cho một ca sĩ sau hành trình dài”, Mỹ Linh chia sẻ.

Theo thông tin từ phía ban tổ chức, nối tiếp Nhật Bản, Mỹ Linh sẽ đưa tour lưu diễn Châu Á tới với Hàn Quốc và một số điểm đến khác lần lượt được công bố. Đây không chỉ là kế hoạch ghi dấu chặng đường 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật mà còn mang theo mong muốn, ấp ủ của nữ ca sĩ trong việc khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.