Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả gia đình đồng hành với diva Mỹ Linh trong tour lưu diễn châu Á đầu tiên

17-09-2025 - 11:16 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đêm nhạc mở màn diễn ra tại Yokohama (Nhật Bản) của Mỹ Linh có sự tham gia trình diễn của nhạc sĩ Anh Quân và con gái Mỹ Anh.

Ở hàng ghế khán giả trong Mỹ Linh Xin chào Tour 2025 còn có sự hiện diện của con gái lớn Anna và mẹ chồng của Mỹ Linh. Sự hội ngộ của 3 thế hệ đã khiến sự kiện trở nên ấm áp và giàu cảm xúc.

Trong không khí gần gũi như giữa những người thân thiết, Mỹ Linh đã thể hiện hơn 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Từ những "hit" quen thuộc như Trưa vắng, Trên đỉnh Phù Vân, Hà Nội đêm trở gió, Giọt nắng bên thềm… cho đến những thử nghiệm mang hơi thở mới, đều cho thấy đẳng cấp của một diva nhạc Việt.

Cả gia đình đồng hành với diva Mỹ Linh trong tour lưu diễn châu Á đầu tiên- Ảnh 1.

Cả gia đình đồng hành với diva Mỹ Linh trong tour lưu diễn châu Á đầu tiên- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Anh Quân là người đồng hành với Mỹ Linh qua 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Điểm nhấn chính là cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai thế hệ. Mỹ Anh, với phong cách Gen Z, tự tin và đậm màu sắc quốc tế, đã mang đến loạt sáng tác cá nhân. Khoảnh khắc song ca Hương ngọc lan giữa mẹ và con nghệ sĩ được đánh giá là đã chạm đến trái tim đông đảo khán giả.

Cả gia đình đồng hành với diva Mỹ Linh trong tour lưu diễn châu Á đầu tiên- Ảnh 3.

Mỹ Linh song ca cùng con gái Mỹ Anh

Trong lần đầu tiên lưu diễn châu Á với điểm đến Nhật Bản, Mỹ Linh còn thể hiện ca khúc bất hủ “Trời còn làm mưa mãi” bằng tiếng Nhật, tạo nên một nhịp cầu giao thoa văn hóa tinh tế.

“30 năm qua, tôi vẫn luôn tin rằng âm nhạc có thể kết nối những trái tim xa lạ. Và khoảnh khắc nghe cả khán phòng cùng ngân nga những ca khúc quen thuộc, tôi đã nghẹn lại, đó là phần thưởng lớn nhất cho một ca sĩ sau hành trình dài”, Mỹ Linh chia sẻ.

Theo thông tin từ phía ban tổ chức, nối tiếp Nhật Bản, Mỹ Linh sẽ đưa tour lưu diễn Châu Á tới với Hàn Quốc và một số điểm đến khác lần lượt được công bố. Đây không chỉ là kế hoạch ghi dấu chặng đường 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật mà còn mang theo mong muốn, ấp ủ của nữ ca sĩ trong việc khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

Nam ca sĩ có 3 căn nhà, vài miếng đất: Cưới vợ siêu mẫu có con riêng, 44 tuổi vẫn được mẹ chăm như em bé

Theo Hương Nguyễn

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025

Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025 Nổi bật

Hà Nội 'thúc' tiến độ hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch

Hà Nội 'thúc' tiến độ hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch Nổi bật

3 'ông lớn' xây dựng trúng gói thầu gần 3.400 tỷ đồng ở Sân bay Long Thành

3 'ông lớn' xây dựng trúng gói thầu gần 3.400 tỷ đồng ở Sân bay Long Thành

10:05 , 17/09/2025
Hải Phòng sẽ có cụm công nghiệp hơn 750 tỷ đồng

Hải Phòng sẽ có cụm công nghiệp hơn 750 tỷ đồng

10:01 , 17/09/2025
Quảng Ngãi: Ì ạch dự án đường tránh 1.500 tỉ đồng

Quảng Ngãi: Ì ạch dự án đường tránh 1.500 tỉ đồng

09:00 , 17/09/2025
Di dời 59 công trình để xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

Di dời 59 công trình để xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

08:32 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên