Cá mập, cá voi đua nhau đổ hàng tỷ USD gom vàng, bạc giữa cơn sốt giá

Cơn sốt kim loại quý chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn cầu. Giá vàng đã tăng gần 50% từ đầu năm, lập đỉnh mới gần 3.900 USD/ounce trong khi giá bạc tăng đến hơn 60% qua đó tiến gần đến đỉnh lịch sử. Xu hướng được dự báo khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn khi dòng tiền lớn vẫn ồ ạt đổ vào mua gom.

Theo thống kê, các quỹ ETF vàng trên toàn cầu đã hút tiền mạnh 4 tháng liên tiếp. Chỉ riêng trong tháng 9, các quỹ này đã rót khoảng 14 tỷ USD để mua vàng. Luỹ kế từ đầu năm, các quỹ vàng đã hút ròng tổng cộng 60 tỷ USD qua đó gom thêm tổng cộng gần 590 tấn vàng qua đó nâng tổng lượng nắm giữ vượt 3.800 tấn. Dòng vốn chủ yếu được dẫn dắt bởi các quỹ ETF vàng thuộc nhóm Black Rock, State Street Global Advisors (SSGA).

Riêng quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust (thuộc SSGA) đã hút ròng 15 tỷ USD để mua gần 150 tấn vàng từ đầu năm. Quỹ hiện đã nắm giữ hơn 1.000 tấn vàng, lớn nhất trong các quỹ vàng trên toàn cầu. Một quỹ vàng khác thuộc SSGA là SPDR Gold MiniShares Trust cũng hút ròng hơn 6 tỷ USD từ đầu năm.

Bộ 3 ETF thuộc Black Rock là iShares Gold Trust (9,4 tỷ USD), iShares Physical Gold (4,5 tỷ USD) và iShares Gold Trust Micro (2,4 tỷ USD) cũng hút ròng mạnh từ đầu năm, với tổng giá trị hơn 16 tỷ USD. Ngoài ra, quỹ ETF vàng lớn nhất Trung Quốc là Huaan Yifu Gold cũng hút ròng hơn 3 tỷ USD từ đầu năm.

Trong khi đó, các quỹ bạc có quy mô khiêm tốn hơn nhiều nhưng cũng hút tiền rất mạnh thời gian qua. Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust đã hút ròng 7 tháng liên tiếp để mua vàng, đánh dấu chuỗi dài nhất trong nhiều năm. Luỹ kế từ đầu năm, quỹ đã hút về gần 1,7 tỷ USD để gom thêm khoảng 1.100 tấn bạc, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 15.600 tấn.

Có những lý do khác nhau để vàng và bạc trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư. Với vàng, đây vẫn là kênh trú ẩn phổ biến nhất giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị, bất ổn trong thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, sự bất định về triển vọng kinh tế Mỹ dẫn đến sự suy yếu của USD đã thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã gom mạnh qua đó đưa vàng vượt trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ toàn cầu lần đầu kể từ năm 1996.

Các nhà phân tích hàng hóa của BMO Capital Markets (khối dịch vụ ngân hàng đầu tư và thị trường vốn của Ngân hàng Montreal dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên vượt 4.000 USD/ounce trong năm tới. Đồng quan điểm, nhà phân tích Lina Thomas của Goldman Sachs Research cũng cho rằng giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 nếu bất ổn toàn cầu tiếp diễn và chính sách tiền tệ vẫn duy trì nới lỏng.

Trong khi đó, bạc lại là câu chuyện thâm hụt nguồn cung khi nhu cầu ứng dụng của kim loại này rất lớn. Bạc có độ dẫn điện và nhiệt cao, phù hợp với việc sản xuất ra các tấm pin mặt trời, xe điện, trong cơ sở hạ tầng lưới điện... Sự phát triển bùng nổ của các lĩnh vực này đã khiến nguồn cung bạc thâm hụt hàng triệu ounce mỗi năm. Hơn nữa, Bộ Nội vụ Mỹ mới đây còn đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025, khẳng định vai trò ngày càng lớn của kim loại này.