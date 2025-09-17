Cả ngày nay, tôi và đồng nghiệp rôm rả trước thông tin mới từ Chính phủ: Đúng là tin vui cho phụ huynh toàn quốc!

Hôm nay, trong bữa cơm trưa tại cơ quan, tôi và nhiều đồng nghiệp, những người đều đang có con đi học đã không ngớt bàn tán về thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 281, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Điều được mọi người nhắc đến nhiều nhất là quy định: "Rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh".

Không khí thảo luận sôi nổi, ai cũng vui mừng, bởi đây thực sự là một tin đáng chờ đợi từ lâu. Với phụ huynh chúng tôi, chuyện sách giáo khoa vốn là nỗi lo mỗi mùa tựu trường.

Nỗi trăn trở mang tên "sách giáo khoa"

Nhiều năm qua, cứ đến hè là tôi lại bắt đầu lăn tăn lo chuyện mua sách cho con. Lớp mới đồng nghĩa với bộ sách mới. Không chỉ tốn kém mà còn nhiều bất cập: có năm, anh trai lên lớp trên mà em gái không thể dùng lại sách cũ, vì trường em chọn bộ sách khác trường anh. Chồng sách cũ chỉ còn cách bỏ đi, nhìn rất xót xa.

Một đồng nghiệp của tôi có ba con đang học tiểu học và THCS, cứ mỗi mùa khai giảng lại thở dài vì riêng tiền sách đã chiếm khoản lớn trong ngân sách gia đình. Chưa kể, ngoài sách giáo khoa còn phải mua thêm sách bài tập, sách tham khảo, khiến chi phí càng đội lên.

Chính vì vậy, việc Chính phủ đưa ra chủ trương một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc thực sự là niềm mong mỏi của phụ huynh. Nó không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn tạo sự thống nhất trong dạy và học, tránh tình trạng cùng một môn học nhưng mỗi nơi một khác.

Ảnh minh hoạ

Tin vui lớn: Sách giáo khoa miễn phí vào năm 2030

Khi nghe đến lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, nhiều đồng nghiệp của tôi còn không giấu được sự xúc động. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ kinh tế, mà còn là bước tiến về công bằng giáo dục.

Tôi hình dung đến những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện còn thiếu thốn. Đối với họ, chi phí mua sách đôi khi là một gánh nặng thực sự. Nếu sách được miễn phí, các em nhỏ ở đó sẽ không còn phải học chung một quyển sách cũ, nhàu nát, hay lo thiếu sách khi năm học mới bắt đầu. Tất cả học sinh, dù ở thành thị hay miền núi, đều được trao cơ hội tiếp cận tri thức một cách bình đẳng.

Ngoài sách giáo khoa, Nghị quyết 281 còn đề cập đến việc tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Trong thời đại công nghệ số, nếu con em chúng ta được tiếp cận kiến thức và kỹ năng công nghệ ngay từ phổ thông, thì chắc chắn sẽ có lợi thế lớn khi bước vào đời.

Tôi nhớ có lần con trai hỏi: "Mẹ ơi, sao trường mình học ít tin học hơn các anh chị họ ở thành phố?". Câu hỏi ngây thơ ấy đã khiến tôi trăn trở. Rõ ràng, nếu chương trình mới chú trọng hơn vào STEM/STEAM, tăng thực hành và trải nghiệm, thì học sinh cả nước sẽ được hưởng lợi đồng đều.

Là một người mẹ, tôi thực sự kỳ vọng Nghị quyết lần này sẽ không chỉ dừng ở văn bản, mà sẽ được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Một bộ sách giáo khoa thống nhất, miễn phí, cùng chương trình học hiện đại, nhân văn – đó chính là điều phụ huynh chúng tôi mong muốn bấy lâu.

Chúng tôi tin rằng, mỗi chính sách giáo dục đúng đắn sẽ không chỉ giảm bớt áp lực cho cha mẹ, mà quan trọng hơn, sẽ giúp thế hệ trẻ có hành trang tri thức vững chắc, công bằng để bước vào tương lai.

Với tôi và đồng nghiệp, hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ. Chúng tôi nói với nhau: "Nếu con cái được học trong một môi trường giáo dục đồng bộ, hiện đại, lại không phải lo sách vở, thì cha mẹ có còn gì hạnh phúc hơn?".