Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty rồi cung cấp thông tin công ty để xuất hóa đơn có được không? Hạch toán ghi nhận như thế nào? - Cơ quan Thuế trả lời

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng tải thắc mắc của Công ty TGW.HM về việc cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty rồi cung cấp thông tin công ty để xuất hóa đơn thì có được không? Hạch toán ghi nhận như thế nào?

Công ty TGW.HM cũng muốn biết, khách hàng ký hợp đồng thuê phòng có được mở hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo bảng đối chiếu công nợ hằng tháng không? Đối với loại hình khách sạn mở hóa đơn bán ra sau ngày 1/6/2025 thì có trường hợp nào dùng hóa đơn khởi tạo từ phần mềm hóa đơn không, hay toàn bộ mở hết bằng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Về chứng từ thanh toán, điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định về chứng từ thanh toán. Căn cứ quy định này, trường hợp công ty mua hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có ủy quyền cho cá nhân thanh toán, nếu đáp ứng quy định về chứng từ thanh toán để đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ thì công ty được kê khai khấu trừ thuế theo quy định. Công ty cần lưu ý quy chế tài chính, quy chế nội bộ của công ty.

Việc hạch toán kế toán công ty thực hiện theo chuẩn mực kế toán, thể diện đúng dòng tiền thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, rồi chuyển khoản cho khách hàng.

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử, khoản 2 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Căn cứ quy định này, trường hợp sau ngày 1/6/2025 công ty có phát sinh dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng là dịch vụ khách sạn thì thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.