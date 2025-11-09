Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty rồi cung cấp thông tin công ty để xuất hóa đơn có được không? Hạch toán ghi nhận như thế nào? - Cơ quan Thuế trả lời

09-11-2025 - 16:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế nhấn mạnh việc hạch toán kế toán công ty thực hiện theo chuẩn mực kế toán, thể diện đúng dòng tiền thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, rồi chuyển khoản cho khách hàng.

Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty rồi cung cấp thông tin công ty để xuất hóa đơn có được không? Hạch toán ghi nhận như thế nào? - Cơ quan Thuế trả lời- Ảnh 1.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng tải thắc mắc của Công ty TGW.HM về việc cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty rồi cung cấp thông tin công ty để xuất hóa đơn thì có được không? Hạch toán ghi nhận như thế nào?

Công ty TGW.HM cũng muốn biết, khách hàng ký hợp đồng thuê phòng có được mở hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo bảng đối chiếu công nợ hằng tháng không? Đối với loại hình khách sạn mở hóa đơn bán ra sau ngày 1/6/2025 thì có trường hợp nào dùng hóa đơn khởi tạo từ phần mềm hóa đơn không, hay toàn bộ mở hết bằng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Về chứng từ thanh toán, điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định về chứng từ thanh toán. Căn cứ quy định này, trường hợp công ty mua hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có ủy quyền cho cá nhân thanh toán, nếu đáp ứng quy định về chứng từ thanh toán để đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ thì công ty được kê khai khấu trừ thuế theo quy định. Công ty cần lưu ý quy chế tài chính, quy chế nội bộ của công ty.

Việc hạch toán kế toán công ty thực hiện theo chuẩn mực kế toán, thể diện đúng dòng tiền thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, rồi chuyển khoản cho khách hàng.

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử, khoản 2 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Căn cứ quy định này, trường hợp sau ngày 1/6/2025 công ty có phát sinh dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng là dịch vụ khách sạn thì thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Số liệu nổi bật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10: Thành lập 266 nghìn doanh nghiệp, giải ngân 491 nghìn tỷ đồng, GDP quý 4 phải tăng trên 8,4%

Số liệu nổi bật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10: Thành lập 266 nghìn doanh nghiệp, giải ngân 491 nghìn tỷ đồng, GDP quý 4 phải tăng trên 8,4% Nổi bật

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt ngày trọng đại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt ngày trọng đại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra Nổi bật

Lập kỳ tích ngoài khơi: Công trình chiến lược đưa "vàng đen" về đích trước hạn 65 ngày

Lập kỳ tích ngoài khơi: Công trình chiến lược đưa "vàng đen" về đích trước hạn 65 ngày

15:31 , 09/11/2025
PTT Phạm Thị Thanh Trà: Trung ương không quy định cứng số lượng phó chủ tịch xã

PTT Phạm Thị Thanh Trà: Trung ương không quy định cứng số lượng phó chủ tịch xã

15:30 , 09/11/2025
Dự án bệnh viện ngàn tỉ dở dang: Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ

Dự án bệnh viện ngàn tỉ dở dang: Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ

14:26 , 09/11/2025
Hơn 20 bộ ngành soạn cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Hơn 20 bộ ngành soạn cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

13:51 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên