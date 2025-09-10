Cá nhân ồ ạt đổ tiền, một lĩnh vực kinh tế của Việt Nam bước vào thời kỳ 'siêu sôi động'"

257.632 tài khoản mở mới trong tháng 8

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 8, thị trường chứng khoán ghi nhận thêm 257.632 tài khoản giao dịch mở mới , nâng tổng số tài khoản trên toàn thị trường lên hơn 10,7 triệu. Trong khi các tháng trước mức tăng bình quân 150.000 - 200.000 tài khoản thì đây là tháng có mức tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Đáng chú ý, lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới đạt 257.195 tài khoản, đưa tổng số tài khoản của nhóm này lên hơn 10,6 triệu, chiếm 99,3% toàn thị trường. Trong khi đó, tổ chức trong nước tăng thêm 164 tài khoản, nâng tổng số lên 18.667. Ở khối ngoại, cá nhân nước ngoài mở mới 249 tài khoản, còn tổ chức nước ngoài tăng thêm 24 tài khoản.

Việc mở mới tài khoản gia tăng mạnh mẽ diễn ra trong bối cảnh thị trường liên tục đi lên và VN-Index tăng hơn 187 điểm trong tháng 8, tương đương gần 12%, lập đỉnh lịch sử mới.

Thanh khoản thị trường trong tháng 8 cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, với hơn 1,75 tỷ cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt trên 49.500 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng trước.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước chính là động lực chính giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trong tháng 8. Ước tính, cả hai nhóm nhà đầu tư này đều mua ròng khoảng 20.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự sôi động và tăng trưởng của thị trường.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2025, mục tiêu năm 2025 đã được hoàn thành sớm 2 tháng.

Như vậy, trong 5 năm tới, thị trường chỉ cần thêm gần 300.000 tài khoản để vượt mục tiêu 2030 – một con số có thể đạt được ngay trong năm nay nếu đà tăng trưởng hiện tại duy trì và không xuất hiện các đợt thanh lọc tài khoản như cuối năm 2023.

Khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong năm 2025, các chuyên gia nhận định, khả năng nâng hạng của thị trường chứng khóa Việt Nam được đánh giá gần như chắc chắn. "Việt Nam đã hoàn thành trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật mà FTSE Russell đặt ra trong nhiều năm", lãnh đạo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, việc nâng hạng sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, thu hút dòng vốn ngoại và hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Giao dịch khối ngoại hiện chỉ chiếm tỷ trọng 10%, nhưng nếu thị trường nâng hạng có thể góp phần đảo ngược dòng vốn ngoại đang bán ròng mạnh mẽ suốt thời gian qua.

Cùng với đó, một trong những kỳ vọng lớn nhất chính là sự tham gia mạnh mẽ của các quỹ chỉ số toàn cầu. Dòng vốn này sẽ không được phân bổ dàn trải mà đi theo hướng lựa chọn có trọng tâm.

Thực tế cho thấy, các quỹ chỉ số thường ưu tiên giải ngân vào những cổ phiếu vốn hóa lớn, tỷ lệ free-float cao, room ngoại rộng và thanh khoản ổn định. Đây chính là nhóm cổ phiếu không chỉ tác động trực tiếp đến diễn biến chỉ số chung mà còn đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin và quản trị theo thông lệ quốc tế.

Ông Trần Thái Bình - CFA, Giám đốc Cấp cao Khối Phân tích Công ty chứng khoán OCBS nhìn nhận, các nhóm cổ phiếu của 4 nhóm ngành chủ đạo ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thực phẩm sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của các tổ chức lớn.

Trong khi đó, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích, Công ty chứng khoán VPS đánh giá nhóm tài chính - chứng khoán kể cả bảo hiểm cũng rất đáng chú ý, nhóm xây dựng xây lắp, hóa chất, cảng biển kể cả năng lượng, tiện ích cũng là mục tiêu săn đón của các NĐT sau quá trình tái cơ cấu danh mục giai đoạn vừa qua.