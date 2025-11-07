Cà phê hay trà bổ gan hơn? Nghiên cứu tiết lộ điều bất ngờ

Gan đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, thực hiện nhiều chức năng khác nhau như lọc sạch độc tố khỏi máu, sản xuất mật để phân hủy thức ăn, chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thành năng lượng để cơ thể sử dụng.

Theo các chuyên gia y tế, mọi thứ chúng ta nạp vào cơ thể, từ đồ ăn đến thức uống đều có thể gây ảnh hưởng tới chức năng gan. Do đó, các chuyên gia thường khuyến cáo nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe gan.

Trong đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích bảo vệ gan của 2 loại đồ uống quen thuộc là trà và cà phê. Nhưng câu hỏi đặt ra là giữa trà và cà phê, đầu mới là thức uống tốt cho gan hơn?

Trà và cà phê. (Ảnh minh hoạ)

Trà hay cà phê tốt cho gan hơn?

Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà khoa học tại Đại học Cát Lâm (Trung Quốc) đã thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn. Các chuyên gia đã thu thập và phân tích dữ liệu từ 26.729 người. Trước khi thực hiện nghiên cứu, người tham gia được tiến hành đo ba chỉ số sức khỏe gan bao gồm: lượng mỡ ở gan, mức lắng đọng sắt ở gan (yếu tố báo hiệu tình trạng viêm ở gan) và tình trạng xơ hóa – viêm gan.

Sau đó, người tham gia được phân nhóm để sử dụng cà phê và trà mỗi ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả cà phê và trà đều có tác dụng giảm tích tụ mỡ và sắt trong gan. Tuy nhiên, những người uống trà đã cải thiện cả 3 chỉ số ở gan, cho thấy lợi ích bảo vệ gan của trà nổi bật hơn và phê.

Trang tin QQ News trích dẫn, nghiên cứu cho thấy những người uống uống từ 6 tách trà trở lên mỗi ngày giảm khoảng 43% nguy cơ mắc viêm gan và xơ hóa gan. Không chỉ vậy, lượng trà tiêu thụ cũng giúp giảm tỷ lệ mỡ thừa tích tụ trong gan - nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ - và ngăn ngừa tình trạng dư thừa sắt. Đáng chú ý, lợi ích này không phụ thuộc vào loại trà mà mọi người sử dụng. Dù uống trà đen, trà xanh hay trà thảo mộc,... chúng đều đem lại lợi ích cải thiện chức năng gan.

Theo nhóm nghiên cứu, công dụng bảo vệ chức năng gan của trà đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là catechin. Chất oxy hóa trong trà có thể ức chế quá trình hấp thụ chất béo ở gan, đồng thời chống viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do quá trình stress oxy hóa gây ra.

Trà tốt cho gan. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, nghiên cứu tiết lộ rằng mặc dù hiệu quả bảo vệ gan của cà phê không mạnh bằng trà. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê có thể giúp như giảm lượng mỡ dư thừa trong gan hiệu quả nhưng lại ít tác động đến tình trạng viêm ở gan.

Tiêu thụ kết hợp để tăng hiệu quả

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc kết hợp uống cả trà và cà phê mỗi ngày có tác động đáng kể đến các chỉ số sức khỏe gan. Những người uống cả trà và cà phê mỗi ngày có các chỉ số ở gan cải thiện rõ rệt. Việc bổ sung cả hai loại đồ uống này vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho gan. Uống cả trà và cà phê có thể giảm tác động tiêu cực của bệnh gan nhiễm mỡ tới gan, đồng thời giúp gan duy trì chức năng gan luôn khỏe mạnh.