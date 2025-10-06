Tìm ra bằng chứng mới về mối liên hệ giữa cà phê và bệnh tiểu đường

Cà phê không chỉ là thức uống giúp con người tỉnh táo vào buổi sáng mà còn được giới khoa học quan tâm vì những lợi ích sức khỏe tiềm năng. Trong đó, mối liên hệ giữa cà phê và bệnh tiểu đường tuýp 2 đã được nhiều nghiên cứu nhắc đến. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nutrients đã mang đến bằng chứng cụ thể hơn, đồng thời làm sáng tỏ những yếu tố có thể quyết định việc cà phê có lợi hay không đối với chuyển hóa đường trong cơ thể.

Loại cà phê tốt nhất để phòng ngừa tiểu đường

Cà phê giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa).

Dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hàn Quốc giai đoạn 2019 - 2021, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 7.400 người trưởng thành, trong đó có 6.613 người được đưa vào phân tích chi tiết. Người tham gia được chia thành các nhóm theo lượng cà phê tiêu thụ mỗi ngày - từ không uống, uống 1 ly, 2 ly, cho đến 3 ly trở lên; và theo loại cà phê sử dụng, gồm cà phê đen và cà phê có thêm đường hoặc kem.

Để đảm bảo độ chính xác, nhóm nghiên cứu đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi, giới tính, mức độ vận động, chế độ ăn, thu nhập và lối sống, nhằm loại trừ những tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các chỉ số được phân tích bao gồm đường huyết lúc đói, insulin, HbA1c (đường huyết trung bình dài hạn) và các chỉ số về đề kháng insulin.

Kết quả cho thấy, những người uống khoảng 2 ly cà phê mỗi ngày có chuyển hóa đường tốt hơn so với người không uống. Cụ thể, những người này có mức insulin và HOMA-IR (chỉ số kháng insulin) thấp hơn. Điều này cho thấy cơ thể họ phản ứng tốt hơn với insulin - yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa tiểu đường tuýp 2.

Đáng chú ý, cà phê đen là loại cà phê mang lại lợi ích rõ rệt nhất. Người uống 1 ly cà phê đen mỗi ngày có chuyển hóa đường tốt hơn đáng kể, trong khi cà phê pha thêm đường hoặc kem không mang lại hiệu quả tương tự.

Cà phê đen có tác dụng tốt nhất trong việc phòng ngừa tiểu đường (Ảnh minh họa).

Sự khác biệt giới tính cũng là điểm nổi bật trong nghiên cứu. Phụ nữ uống từ 2 ly cà phê trở lên mỗi ngày, đặc biệt là cà phê đen, có nguy cơ kháng insulin thấp hơn và khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn. Trong khi đó, ở nam giới, tác động này không được ghi nhận rõ ràng. Ngoài ra, người lớn tuổi cũng có xu hướng hưởng lợi nhiều hơn từ việc uống cà phê, dù nhóm nghiên cứu khuyến cáo cần thận trọng khi diễn giải vì nhiều yếu tố sức khỏe đặc thù ở lứa tuổi này.

Điểm mới của nghiên cứu

Điều khiến nghiên cứu này trở nên đặc biệt là cách tiếp cận chi tiết và phân tầng đối tượng. Khác với các nghiên cứu trước đây chỉ dừng ở việc xác nhận “uống cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường”, nghiên cứu này phân biệt rõ loại cà phê, liều lượng, giới tính và độ tuổi, từ đó cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về cơ chế ảnh hưởng.

Trước đây, hầu hết các công trình chỉ tập trung vào caffeine hoặc polyphenol, hai hợp chất trong cà phê có khả năng hỗ trợ chức năng insulin và giảm viêm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy cách pha chế và thành phần đi kèm (đường, kem) có thể xóa bỏ hoàn toàn lợi ích này. Điều đó nghĩa là không phải loại cà phê nào cũng có lợi, và việc thêm đường hoặc kem có thể khiến cà phê mất đi tác dụng phòng ngừa tiểu đường.

Cà phê có nhiều hợp chất có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ chức năng insulin (Ảnh minh họa).

Một điểm khác biệt nữa là nghiên cứu đã xem xét yếu tố giới tính, điều ít được đề cập trong các nghiên cứu trước. Kết quả cho thấy tác dụng của cà phê có thể phụ thuộc vào đặc điểm sinh học như hormone hoặc chuyển hóa khác nhau ở nam và nữ, mở ra hướng đi mới cho các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Ý nghĩa thực tế

Từ kết quả trên, các chuyên gia khuyến nghị rằng người yêu thích cà phê nên chú ý đến cách pha và lượng đường, kem sử dụng. Nếu mục tiêu là hỗ trợ kiểm soát đường huyết, uống cà phê đen điều độ, khoảng 1 - 2 ly mỗi ngày, có thể là lựa chọn tốt hơn nhiều so với các loại đồ uống pha sẵn hay cà phê nhiều đường.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng cà phê không phải là “thuốc chữa”, nhưng có thể là một phần trong lối sống lành mạnh nếu được tiêu thụ đúng cách.