Cả phố náo loạn khi mỹ nhân này vừa bước xuống xe: Người đâu mà đẹp thế không biết, sang đến từng hơi thở

Hot nhất mạng xã hội hiện tại là nhan sắc đẹp điên đảo cùng thần thái sang trọng ngút trời của Tần Lam khi xuất hiện ở một sự kiện. Khoảnh khắc mỹ nhân 46 tuổi vừa bước xuống xe, trông cô không hề giống một nữ diễn viên mà y như phu nhân hào môn được miêu tả trong tiểu thuyết vậy. Thậm chí, bức hình này còn leo lên cả Hot Search Weibo.

Tần Lam xuất hiện tại một sự kiện khiến đám đông náo loạn.

Bức hình Tần Lam bước xuống xe đẹp phong thần được netizen tích cực chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng nói hơn, sự xuất hiện của Tần Lam đã khiến cho đám đông có mặt tại sự kiện vô cùng phấn khích, cả khu phố vang lên những tiếng reo hò. Còn trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước visual trẻ đẹp như bị thời gian bỏ quên mà mỹ nhân sinh năm 1979 sở hữu.

Không chỉ vậy, gu thời trang cùng cách trang điểm của cô cũng được đánh giá rất cao. Ai nấy đều phải công nhận rằng một mỹ nhân đẹp như Tần Lam thì không chỉ cánh mày râu yêu thích mà đến cả hội chị em cũng phải chết mê chết mệt.

Một vài hình ảnh của Tần Lam tại sự kiện.

Bình luận của netizen dành cho nhan sắc của Tần Lam:

- Kiểu đẹp của Tần Lam phải nói là cực kì thu hút phái nữ luôn á.

- Ê bả son môi cũng slay ác, cái tấm xuống xe trời ơi đỉnh thật.

- Thử thách giới tính của em quá.

- Bả với Na Trát ta nói cái vibe sáng bừng đi đến đâu là chỗ đó y chang cái sàn diễn của 2 chị.

- Tui vẫn nhớ bả đóng vai Hoàng hậu, trời ơi ta nói khuôn mặt đẹp điên, nhất là đôi mắt.

Nói thêm về Tần Lam, cô được biết đến như một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp sang trọng, hút hồn bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Điều này không chỉ thể hiện ở các sự kiện mà mỹ nhân 46 tuổi tham dự, mà còn được phô diễn thông qua các vai diễn mà cô từng đảm nhận trong các dự án phim.

Cho những ai chưa biết, Tần Lam chính thức ra mắt với tư cách diễn viên từ năm 1999. Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài 26 năm, Tần Lam từng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, nhưng được nhớ đến nhiều nhất là các dạng hình tượng phi tần, hoàng hậu.

Hồi năm 2001, Tần Lam từng thể hiện vai diễn Võ Mị Nương trong bộ phim truyền hình Đại Đường Tình Sử. Ở tác phẩm này, Tần Lam khắc họa trọn vẹn vẻ xinh đẹp đúng chuẩn sắc nước hương trời của Võ Mị Nương, cũng như dáng vẻ cao quý của cô khi trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái.

Tần Lam đóng vai Lã hậu trong Hán Sở Truyền Kỳ.

Đến năm 2012, Tần Lam lại thể hiện một người phụ nữ quyền lực khác trong lịch sử, đó là Lã Hậu trong phim Hán Sở Truyền Kỳ. Cô thể hiện được những dáng vẻ khác nhau của nhân vật này, từ hình tượng một người phụ nữ cùng người chồng Lưu Bang trải qua vô số thăng trầm trong cuộc chiến khốc liệt cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, cho đến khi trở thành Hoàng hậu quyền uy của triều đại nhà Hán huy hoàng.

Tất nhiên, cả hai vai diễn trên Tần Lam đều làm tốt. Tuy vậy khi xét về độ nổi tiếng, có lẽ không gì qua được vai Phú Sát Hoàng hậu mà cô từng đảm nhận trong siêu phẩm cung đấu Diên Hi Công Lược. Đây có thể nói là vai diễn đình đám bậc nhất sự nghiệp của Tần Lam, góp phần giúp cho bộ phim này phủ sóng khắp cả châu Á.

Phú Sát Hoàng hậu là vai diễn nổi tiếng bậc nhất trong sự nghiệp của Tần Lam.

Cô khiến khán giả như thể được sống cùng nhân vật, từng hành động cử chỉ đều thể hiện dáng vẻ cao quý, khi cười như mang theo gió xuân, khi khóc lại làm người xem không kìm được mà rơi lệ. Nhìn vào Phú Sát Hoàng hậu của Tần Lam, khán giả không khỏi cảm thấy đây chính là khí chất "mẫu nghi thiên hạ" từ trong cốt cách.

Không chỉ nổi tiếng với hình tượng hoàng hậu cổ trang, Tần Lam còn đóng tốt những vai nữ cường mạnh mẽ ở các bộ phim hiện đại. Còn nhớ hồi năm 2023, cô đã gây sốt mạng xã hội khi vào vai Tô Phi trong tác phẩm mang tên Chuyển Mình Rực Rỡ.

Tần Lam trong phim Chuyển Mình Rực Rỡ.

Cô nàng Tô Phi là người phụ nữ tài giỏi, hết mình vì gia đình nhưng rồi lại nhận về sự phản bội đau đớn từ chính người chồng mà mình yêu thương, tin tưởng nhất. Biến cô xảy ra khiến Tô Phi buồn khổ vô cùng, nhưng cô đã mạnh mẽ đứng dậy để tìm lại niềm hào quang của chính mình, biến cuộc đời mình trở nên rực rỡ. Hình tượng Tô Phi trở thành cảm hứng cho vô số phụ nữ, cũng là lý do giúp cho Chuyển Mình Rực Rỡ từng rất được khán giả yêu thích.