Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ

Ca sĩ Quách Thành Danh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc đình đám như Tôi là tôi, Nợ tình, Chỉ có em, Như đã dấu yêu, Bản tình ca cuối… Ngoài sự nghiệp, nam ca sĩ có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Thanh Ngọc kém anh 8 tuổi và 5 người con chung.

Tháng 4/2019, bé Tuấn Nhiên – con thứ 5 của vợ chồng Quách Thành Danh chào đời sớm hơn dự kiến một tháng và không may mắc bệnh tim bẩm sinh, buộc phải phẫu thuật ngay khi mới 2 ngày tuổi. Sau đó, vợ chồng nam ca sĩ tiếp tục nhận tin dữ khi bác sĩ phát hiện con trai còn bị cao huyết áp phổi. Bé phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng để đặt ống thông tim, rồi được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, nằm điều trị và theo dõi liên tục suốt 5 tháng.

Vợ chồng ca sĩ Quách Thành Danh có chung 5 người con

Con thứ 5 của nam ca sĩ từ khi chào đời không may mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Bà xã Quách Thành Danh từng chia sẻ: "3 tháng đầu mang thai Tuấn Nhiên, tôi từng bị động thai, bác sĩ cảnh báo có thể khó giữ con nên khuyên bỏ sớm. Đến khi sinh con mắc bệnh bẩm sinh, tôi tự trách bản thân cố chấp giữ con khiến bé phải chịu bệnh tật tội nghiệp như vậy. Anh Danh không cho đến bệnh viện nên tôi trắng đêm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực. Người ta nói cha mẹ sinh con bệnh tật do quả báo. Tôi nhìn lại cả đời mình chưa từng hại ai, trái lại thường xuyên làm từ thiện, vì sao con tôi phải chịu chuyện này?".

Những năm đầu, trong nhà nam ca sĩ lúc nào cũng có y tá riêng túc trực. Phòng con trai út bật camera 24/24 để người nhà giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe

Chi phí để Tuấn Nhiên nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU) lên tới 13.000 USD/ngày (tương đương khoảng 301 triệu đồng). Cộng thêm tiền phẫu thuật và các khoản chi phí khác trong suốt 5 tháng, tổng số tiền gần 40 tỷ đồng. May mắn là toàn bộ chi phí này đều được bảo hiểm chi trả.

Sau khi xuất viện, Tuấn Nhiên tiếp tục được các y tá đến nhà chăm sóc cho đến khi ít nhất 2 tuổi. Do ảnh hưởng từ bệnh bẩm sinh, bé phát triển chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, vận động còn hạn chế. Khi 2 tuổi, nhóc tỳ chỉ có thể tự đứng trong khoảng 15 phút hoặc tự ngồi dậy.

Chỉ mới 2 ngày tuổi, nhóc tỳ đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để giành giật sự sống

Năm 2021, Tuấn Nhiên được tập trung điều trị bệnh cao huyết áp phổi. Nhóc tỳ phải dùng thuốc và máy thở để kích thích sự phát triển của phổi

Tuấn Nhiên hoạt động kém, phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi do bệnh bẩm sinh

Năm 2023, vợ chồng Quách Thành Danh đưa các con từ Mỹ về Việt Nam định cư. Khi ấy, gia đình chi khoảng 2 tỷ đồng thuê y tá phụ chăm sóc, sử dụng các thiết bị y tế để đảm bảo an toàn cho Tuấn Nhiên.

Trong một chương trình, anh từng chia sẻ về cuộc sống làm bố của 5 đứa con: "Các con đang còn khá nhỏ nên hai vợ chồng hơi cực nhưng với tôi, cuộc sống hiện tại đã đủ đầy, viên mãn khi có gia đình đầm ấm và cuộc sống chỉn chu. Bình thường cả ngày ở nhà tôi chăm các con, ăn đồ ăn tôi nấu riết thành quen. Vậy nên bây giờ trước khi đi diễn khoảng 2 ngày, tôi nấu 8-9 món để sẵn trong tủ lạnh. Tới giờ cô giúp việc chỉ cần lấy ra và hâm nóng lại cho các con ăn".



