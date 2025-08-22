Cả Vbiz khóc nấc trước siêu phẩm mới của Hòa Minzy, cúi rạp người tri ân Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Sáng 22/8, Hòa Minzy tổ chức họp báo ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - nhạc phẩm ra đúng dịp trọng đại của đất nước, được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ - một dự án tầm vóc của điện ảnh Quân đội do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch. Nối tiếp thành công vang dội của Bắc Bling hồi đầu năm, Hòa Minzy thừa thắng xông lên. Lần này, Hòa Minzy bắt tay với nhạc sĩ "tỷ view" Nguyễn Văn Chung. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là ca khúc chủ đề Cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Hòa Minzy kết hợp với Nguyễn Văn Chung ra mắt MV mới - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Trước đó 1 ngày, Hòa Minzy vừa trải qua nỗi mất mát lớn khi ông nội của cô qua đời vì đột quỵ. Thế nên tại sự kiện sáng nay, Hòa Minzy không giấu được cảm xúc của mình. Suốt buổi, Hòa Minzy thẫn thờ, buồn bã nhưng vẫn cố gắng hoàn thành sự kiện một cách chuyên nghiệp.

Hòa Minzy không giấu được nỗi buồn tại sự kiện

Sự kiện ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình tại TP.HCM có sự góp mặt của cả dàn sao đình đám như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến Luật, Đức Phúc, Erik, Trang Pháp, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu, Trương Quỳnh Anh, Puka, hoa hậu Tiểu Vy, Linh Ngọc Đàm, MisThy, Ngô Kiến Huy, Masew, Captain Boy, MONO, Duy Khánh, Hoàng Yến Chibi,... và dàn diễn viên phim Mưa Đỏ.

Đông đảo khách mời đến ủng hộ Hòa Minzy

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được Hòa Minzy đầu tư như phim điện ảnh, do Nhu Đặng - đạo diễn đứng sau thành công của MV Bắc Bling đảm nhận. Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con hiền dịu, tận tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa Đỏ) và NSND Như Quỳnh vào MV của mình. Nữ ca sĩ cho biết, MV được thực hiện gấp rút, ekip phải làm việc với tần suất cao, bản thân Hòa Minzy trực tiếp tham gia trong nhiều vai trò.

Cả dàn khách mời xúc động, khóc nấc sau khi xem MV

Ai nấy đều đứng lên thể hiện lòng thành

Không khí xúc động tại sự kiện

Công chiếu xong MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, cả rạp phim khóc nấc. Dàn sao hạng A vừa xem vừa lau nước mắt. Ai nấy đều vô cùng xúc động, nổi da gà trước những thước phim chạm đến trái tim của Hòa Minzy. Sáng tác của Nguyễn Văn Chung da diết, gieo vào lòng người nghe nhiều cảm xúc, qua giọng hát của Hòa Minzy, tất cả được đẩy lên cao trào. Cả dàn sao cùng đứng lên, cúi rạp người thể hiện lòng thành với Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

MisThy và Trang Pháp chia sẻ về MV

Tiến Luật trải lòng

Tại buổi họp báo, MisThy, Trang Pháp và Tiến Luật vừa khóc vừa nhận xét về MV. Tiến Luật cho biết, vì anh đã xem phim Mưa Đỏ từ trước, nên khi nhạc vừa lên là đã muốn khóc. Trang Pháp và MisThy khóc đến đỏ mắt, bồi hồi trước những thước phim lịch sử, hào hùng. Câu chuyện được kể qua Nỗi Đau Giữa Hòa Bình thực sự chạm đến phần sâu nhất trong trái tim mỗi người xem.

Hòa Minzy tặng quà đặc biệt cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Khoảnh khắc lấy nhiều nước mắt

Bên cạnh phần công chiếu MV và chia sẻ quá trình sản xuất, Hòa Minzy còn mời đến Mẹ Việt Nam Anh Hùng - ở thời bình, kể lại câu chuyện của người vợ, người mẹ đã mất chồng, mất con vì nhiệm vụ cao cả cho Tổ quốc. Hòa Minzy mang đến 3 bức tranh được làm bằng gạo, tái hiện hình ảnh người chồng, người con và bức ảnh cưới khiến Mẹ Việt Nam Anh Hùng không khỏi xúc động. Sự kiện có nhiều khoảng lặng nhưng đắt giá, tất cả đều chung một cảm xúc biết ơn và tự hào.