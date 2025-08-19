Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao

19-08-2025 - 07:14 AM | Lifestyle

Thảm đỏ ra mắt bộ phim Mưa Đỏ nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Mưa Đỏ là tựa phim được sản xuất đặc biệt để hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Sau quá trình quảng bá tích cực với nhiều những trích đoạn, hình ảnh khiến khán giả vừa mong chở vừa nghẹn ngào thì cuối cùng, phim cũng đã có buổi ra mắt đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Có mặt tại sự kiện là gần như đầy đủ ekip làm phim, đa phần là các diễn viên trẻ vào vai những người lính quả cảm trong phim. Đặc biệt, sự xuất hiện của những cái tên như Hoà Minzy, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang,... cũng khiến sự kiện nóng hơn bao giờ hết.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 1.

Xuất hiện tại thảm đỏ, Hòa Minzy chiếm trọn spotlight của dàn nghệ sĩ với khi diện áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng. Đang là một trong số những nữ ca sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu showbiz Việt, lần ra mắt với vai trò diễn viên này, Hòa Minzy nhận được sự ủng hộ cực lớn từ người hâm mộ. Tại sự kiện, vô số fan của nữ ca sĩ xuất hiện kín tại khu vực thảm đỏ.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 2.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoà Minzy

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 3.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 4.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 5.

Người hâm mộ đến đợi từ sớm để gặp nữ ca sĩ

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 6.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 7.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 8.

Hoà Minzy nhiệt tình giao lưu với khán giả

Ngoài Hòa Minzy thì sự xuất hiện của nam chính Đỗ Nhật Hoàng cũng khiến khán giả phát cuồng. Lần đầu tiên tham gia một bộ phim đề tài chiến tranh, Nhật Hoàng lột xác từ hình tượng chàng thơ sang hình ảnh đầy gai góc, mạnh mẽ. Tại sự kiện, nụ cười rạng rỡ, diện mạo bảnh bao của anh nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả, báo chí. 

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: 

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 9.

Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng khoe visual lấn lướt cả dàn sao trên thảm đỏ

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 10.

Steven Nguyễn

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 11.

Đình Khang

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 12.

Phương Nam

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 13.

Hoàng Long

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 14.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Hòa Minzy “xinh sang slay” kịch trần, 1 mỹ nam đẹp phát sáng lấn lượt cả dàn sao- Ảnh 15.

Hứa Vĩ Văn và dàn diễn viên trẻ trong phim


Theo Lệ An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 năm trước những thứ này từng là “quê mùa”, giờ thành xu hướng đỉnh cao trong thiết kế nhà ở

10 năm trước những thứ này từng là “quê mùa”, giờ thành xu hướng đỉnh cao trong thiết kế nhà ở Nổi bật

Làn sóng chưa từng thấy

Làn sóng chưa từng thấy Nổi bật

21 ngày sống tối giản: Không ngờ tôi vừa mặc đẹp, vừa cắt giảm 30% chi tiêu mà vẫn sống vui

21 ngày sống tối giản: Không ngờ tôi vừa mặc đẹp, vừa cắt giảm 30% chi tiêu mà vẫn sống vui

06:09 , 19/08/2025
Chuyến tàu đi 8 ngày 7 đêm, chạy chưa tới 50km/giờ, du khách nhận xét: Đúng là khách sạn trên đường ray

Chuyến tàu đi 8 ngày 7 đêm, chạy chưa tới 50km/giờ, du khách nhận xét: Đúng là khách sạn trên đường ray

00:10 , 19/08/2025
Tôi đã học được nhiều mẹo thu hút tài lộc từ cách bài trí nhà chung cư rộng 85m2 của nữ chủ nhân trung niên này!

Tôi đã học được nhiều mẹo thu hút tài lộc từ cách bài trí nhà chung cư rộng 85m2 của nữ chủ nhân trung niên này!

23:36 , 18/08/2025
"Ác nữ" màn ảnh Việt công khai mặt sau thẩm mỹ: Khác quá không thể nhận ra

"Ác nữ" màn ảnh Việt công khai mặt sau thẩm mỹ: Khác quá không thể nhận ra

23:26 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên