Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn

05-11-2025 - 11:38 AM | Lifestyle

Hai nữ diễn viên chỉ cùng chung hình thôi cũng đủ khiến MXH bùng nổ vì khoảnh khắc “gấp đôi visual”.

Tối ngày 4/11, buổi họp báo ra mắt phim Trái Tim Què Quặt diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí. Bên cạnh dàn diễn viên và ê-kíp làm phim, spotlight của thảm đỏ nhanh chóng thuộc về hai cái tên quen thuộc: Kaity Nguyễn và Trâm Anh. Cả hai không chỉ xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, mà còn khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chung khung hình, tạo nên màn đọ sắc được netizen ví như "bữa tiệc visual" hiếm có của Vbiz.

Khoảnh khắc Kaity Nguyễn và Trâm Anh chung khung hình gây sốt MXH

Kaity Nguyễn chọn phong cách sang trọng và quyến rũ với chiếc váy đen, khoe bờ vai trần. Lối trang điểm tông nude hiện đại giúp gương mặt cô thêm phần sắc sảo, toát lên khí chất của một ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Từ sau thành công của Em Chưa 18, Kaity ngày càng chứng minh vị thế vững chắc trong làng phim Việt. Cô được đánh giá là nữ diễn viên hiếm hoi cân bằng được giữa diễn xuất và thời trang, liên tục lọt top những gương mặt được mong chờ mỗi mùa phim mới.

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 1.

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 2.

Trong khi đó, Trâm Anh - mỹ nhân sinh năm 1995, từng ghi dấu ấn với loạt dự án như Tử Chiến Trên Không, Cây Táo Nở Hoa lại chọn hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật. Người đẹp diện chiếc váy trắng tinh khôi, làm tôn lên nét đẹp trong trẻo vốn là "thương hiệu" của cô. Diện mạo nổi bật nhưng không phô trương, cùng thần thái tự nhiên giúp Trâm Anh nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 3.

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 4.

Khoảnh khắc Kaity Nguyễn và Trâm Anh đứng cạnh nhau, cùng tạo dáng trước ống kính nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc "một chín một mười" của hai mỹ nhân, nhiều netizen không khỏi xuýt xoa: "2 mỹ nhân đẹp không góc chết", "Chỉ đến dự thôi mà chiếm trọn spotlight của sự kiện", hay "Visual này mà đóng chung phim chắc cháy phòng vé".

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 5.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Kaity và Trâm Anh đều là những gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ diễn viên mới của điện ảnh Việt - vừa có năng lực, vừa có phong cách riêng. Kaity Nguyễn sinh năm 1999, nổi lên như "hiện tượng màn ảnh" với vai nữ chính trong Em Chưa 18. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim như Hồn Papa Da Con Gái, Gái Già Lắm Chiêu V, Tiệc Trăng Máu và gần đây là Tử Chiến Trên Không. Không ngừng làm mới hình ảnh, Kaity được xem là "bảo chứng visual" mỗi lần xuất hiện.

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn- Ảnh 6.

Trâm Anh xuất thân là người mẫu và dần khẳng định khả năng diễn xuất qua các vai diễn có chiều sâu. Nét đẹp trong trẻo, đôi mắt biết nói cùng phong thái tự nhiên giúp Trâm Anh ghi điểm trong lòng khán giả. Cô được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá kế tiếp của thế hệ diễn viên nữ trẻ, có thể vừa đảm nhận vai chính điện ảnh vừa cả mảng truyền hình.


Theo Xử Nữ

Phụ nữ số

