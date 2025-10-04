Các "cá voi" âm thầm gom hàng, Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử

Sau giai đoạn giảm sâu cuối tháng 9, Bitcoin (BTC) đã bắt đầu phục hồi. Phiên sáng 4/10, BTC tăng vọt lên vượt 122.000 USD, tăng 1,55% chỉ sau 24 giờ. Đà tăng đưa BTC lên sát vùng đỉnh lịch sử gần 124.000 USD thiết lập vào giữa tháng 8. Vốn hoá thị trường theo đó cũng tăng lên 2.432 tỷ USD.

Trong khi đó, Binance Coin (BNB) không ngừng bùng nổ, tăng tới 6,64% trong 24 giờ qua lên vùng đỉnh cao 1.173 USD. Trái ngược với đà phục hồi trên, những đồng tiền khác lại giao dịch khá ảm đạm ETH giảm 1% xuống gần 4.484 USD; XRP giảm khoảng 0,35%.

Đợt tăng giá này xuất hiện sau khi Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do Quốc hội chưa thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Việc này khiến nhiều số liệu kinh tế quan trọng, như báo cáo việc làm hay bảng lương phi nông nghiệp, không được công bố đúng hạn. Khi thiếu vắng dữ liệu kinh tế, lo ngại về rủi ro hệ thống tăng cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các tài sản thay thế được xem là “nơi trú ẩn” như Bitcoin.

Thêm vào đó, sự lạc quan mang tên “Uptober” – kết hợp giữa “Up” (tăng) và “October” (tháng Mười) – cũng thổi luồng gió tích cực vào thị trường tiền số. Bởi dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 10 thường mang lại lợi nhuận cao cho tiền điện tử này, trung bình đạt 20,62%. Đợt thanh lý ồ ạt cuối tháng 9 đã tạo ra trạng thái bán quá mức, nhưng nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua từ các “cá voi” và dòng vốn tổ chức. Nhờ đó, tâm lý hứng khởi ngay từ đầu tháng 10 càng củng cố niềm tin vào những nhịp tăng tiếp theo của Bitcoin.

Theo nhiều nhận định, sự trỗi dậy của Bitcoin lần này không chỉ là phản ứng “ăn theo” sự kiện Chính phủ Mỹ đóng cửa hay nhịp hồi kỹ thuật thông thường mà được củng cố bởi nhiều yếu tố hỗ trợ bền vững.

Mới nhất là thông tin Bộ Tài chính Mỹ và Sở Thuế vụ (IRS) đang chuẩn bị nới lỏng một quy định thuế đề xuất, theo đó áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty tiền điện tử trên lợi nhuận chưa thực hiện từ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của họ. Quy định mới này cho phép các công ty không phải ghi nhận và nộp thuế trên phần lợi nhuận chưa thực hiện khi giá Bitcoin tăng, mà chỉ tính thuế khi thực sự bán ra và thu được lợi nhuận.

Trước đây, việc buộc kê khai cả khoản lãi “trên giấy” khiến nhiều doanh nghiệp phải gánh thuế tối thiểu dù không có dòng tiền thực, tạo áp lực tài chính lớn. Thay đổi này giúp giảm nguy cơ bị đánh thuế kép, tạo sự công bằng hơn giữa Bitcoin và các loại tài sản khác, đồng thời khuyến khích các công ty yên tâm nắm giữ Bitcoin lâu dài thay vì lo ngại biến động giá làm tăng nghĩa vụ thuế.

Thị trường tài chính đang dõi theo cuộc họp cuối tháng 10 của Fed trong bối cảnh báo cáo việc làm tháng 9 không được công bố do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu từ ADP cho thấy số việc làm mới sụt giảm, làm tăng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất hai lần trong năm nay, mỗi lần 0,25%. Động thái nới lỏng chính sách tiền tệ này được dự báo sẽ hỗ trợ tăng trưởng, khuyến khích khẩu vị rủi ro và trở thành lực đẩy cho giá Bitcoin.

Không chỉ được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô, dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin vẫn tiếp tục là động lực lớn đẩy giá lên cao. Theo dữ liệu thống kê trong 5 ngày qua, các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu đã hút ròng tổng cộng 2,3 tỷ USD.

Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) - quy mô lớn nhất trong nhóm đã hút khoảng 1 tỷ USD. Xếp sau là Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) khi hút ròng gần 700 triệu USD. Luỹ kế từ đầu năm 2025, các quỹ ETF Bitcoin đã hút ròng hơn 22 tỷ USD.

Thêm vào đó, các “cá voi” trên thị trường vẫn tiếp tục gom hàng. Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới xác nhận đã mua thêm 1 tỷ USD vào cuối quý 2/2025. Động thái này không chỉ củng cố bảng cân đối kế toán mà còn cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Tether vào triển vọng dài hạn của thị trường tài sản số.