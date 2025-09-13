Các chuyên gia A.I hàng đầu sẽ chia sẻ về “A.I thực chiến” tại sự kiện Unitour Hà Nội

Sinh viên, cộng đồng khởi nghiệp công nghệ sẽ có cơ hội gặp gỡ MC Phí Linh, MC Trần Ngọc, giao lưu cùng ca sĩ Hà MyO; và cùngcác chuyên gia A.I hàng đầu Việt Nam đi tìm nhân tài 'A.I thực chiến'.

Trước đó, chuỗi sự kiện Unitour 2025 đã khởi động tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào các ngày 5 và 8 tháng 9 năm 2025. Là cuộc thi về Trí tuệ nhân tạo (AI) với giải thưởng tiền mặt 1 tỷ đồng, học bổng du học lên đến 1 triệu USD và đặc biệt là cơ hội trở thành một trong những triệu phú dollar dưới 30 tuổi cùng Techcombank, chương trình đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhân tài công nghệ trên toàn quốc.

Sự kiện Unitour ‘A.I thực chiến’ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ là nơi kết nối cộng đồng đam mê công nghệ khu vực miền Bắc.

Chuỗi sự kiện Unitour được tổ chức ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam với mục tiêu trở thành cầu nối giữa giới chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp và sinh viên công nghệ trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy cơ hội ứng dụng AI vào thực tiễn và tìm kiếm nhân tài A.I phục vụ cho sự phát triển công nghệ của đất nước.

Tại hai sự kiện Unitour diễn ra tại khu vực miền Trung và miền Nam, các chuyên gia đã giải đáp thắc mắc của sinh viên về chương trình ‘A.I Thực chiến’, từ thể lệ tham gia, cách thức đăng ký đến các nội dung tranh tài quan trọng. Sự kiện nhằm tìm kiếm nhân tài AI cho các vòng thi sắp diễn ra, gần nhất là vòng Chung khảo, dự kiến sẽ được phát sóng trên các kênh của VTV vào trung tuần tháng 11/2025.

Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng sự kiện Unitour đầu tiên của cuộc thi "AI Thực chiến 2025".

Sự góp mặt của MC Khánh Vy, MC Hồng Phúc và dàn khách mời là các KOL nổi tiếng như diễn viên Lê Bống, Vũ Thịnh, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Tiktoker Công Ken… đã thực sự "làm nóng" bầu không khí của sân khấu và hội trường của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia, giao lưu, đặt câu hỏi cho Ban tổ chức; lượng tương tác cao đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, bầu không khí sôi động và sự gắn kết sâu sắc giữa sinh viên và chương trình.

Tại các sự kiện, Techcombank cũng đã mang đến những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cần thiết cho các bạn sinh viên đồng thời giới thiệu những sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với giới trẻ như tài khoản thanh toán, sản phẩm Friend Banking... Đặc biệt, rất nhiều quà tặng hấp dẫn như móc khóa thỏ, gấu bông, voucher Urbox, vé xem trực tiếp minishow/công diễn chương trình Tân Binh toàn năng... cũng được Techcombank dành riêng cho các bạn sinh viên tham gia Unitour nhân dịp này.

Sự xuất hiện của MC Khánh Vy đã ‘làm nóng" không khí sự kiện Unitour tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Chuỗi sự kiện Unitour 2025 được thiết kế nhằm truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần "AI thực chiến", khuyến khích giới trẻ ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tế; thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp thông qua cầu nối với các chuyên gia AI, dữ liệu, công nghệ sáng tạo; cung cấp kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào vòng đấu cho thí sinh tham gia; xây dựng cộng đồng AI trẻ năng động, bền vững, nền tảng cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Theo đó, các nhân tài công nghệ hiện nay đang chủ động biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ đắc lực trong nghiên cứu, đồng thời không ngừng thử nghiệm và tinh chỉnh những mô hình AI mới nhất nhằm tìm kiếm những giải pháp đột phá cho những bài toán thực tiễn, từ việc tối ưu hóa những quy trình nhỏ đến giải quyết các thách thức phức tạp hơn. Điều này đang góp phần định hình nên một thế hệ tiên phong, sẵn sàng làm chủ công nghệ và đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực và toàn cầu.

Thông tin về cuộc thi ‘A.I thực chiến’ sẽ tiếp tục được giới thiệu đến nhiều trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp trên toàn quốc nhằm thu hút các nhóm nhân tài công nghệ tham gia chinh phục các thử thách. Cuộc thi "A.I thực chiến" được chính thức phát động vào đầu tháng 8/2025, với format độc đáo, kết hơp giữa yếu tố giải trí và công nghệ, giáo dục chuyên sâu. Cuộc thi sẽ diễn ra trên khắp các nền tảng từ truyền hình, nền tảng số đến mạng xã hội, tạo ra một sân chơi hấp dẫn với quy mô lớn cho cộng đồng công nghệ trên cả nước, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái AI, và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia.

Các nhân tài công nghệ có thể đăng ký tham gia cuộc thi trên website chính thức của chương trình https://thucchien.ai, hoặc đăng ký trực tiếp tại các sự kiện Unitour "AI thực chiến 2025".