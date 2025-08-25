Các chuyên gia hiến kế xây dựng hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) ngày 23/8, Binance phối hợp cùng SIHUB tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ tài chính thành phố Hồ Chí Minh: Quy định, đổi mới và cơ hội. Tại đây, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chỉ ra những lợi thế cũng như thách thức Việt Nam đang đối mặt để có thể xây dựng hệ sinh thái tài sản số bền vững, từ đó góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế năng động, phát triển.

Các diễn giả chỉ ra cơ hội và thách thức của Việt Nam khi xây dựng hệ sinh thái tài sản số trong tọa đàm ngày 23/8, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. HCM

Cơ hội cho Việt Nam

Theo bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, trong thời gian qua, lĩnh vực tài sản số đang nhận được rất nhiều quan tâm từ cơ quan chức năng nói chung và TP.HCM nói riêng. Đặc biệt trong lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, TP.HCM đang là điểm sáng trên bản đồ thế giới khi nằm top 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp và top 30 toàn cầu về khởi nghiệp blockchain. Trong lĩnh vực fintech (tài chính công nghệ) thành phố xếp hạng 56 trên thế giới.

Từ góc nhìn của startup công nghệ, ông Trần Huy Vũ, Co-Founder kiêm CEO Kyber Network, cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong lĩnh vực tài sản số. Ngoài tỷ lệ dân số lớn sở hữu tài sản số, startup có sản phẩm mang chất lượng toàn cầu, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hệ sinh thái tài sản số còn đứng trước cơ hội lịch sử khi nhận được sự ủng hộ về mặt chính sách của cơ quan quản lý.

Đồng quan điểm, bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance, cho rằng Việt Nam đang có tiềm năng vô cùng lớn, nếu nắm bắt kịp thời và có lộ trình bền vững, chúng ta có thể trở thành trung tâm tài chính kiểu mới của khu vực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra những trở ngại để Việt Nam có thể hiện thực hóa giấc mơ này. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Co-Founder kiêm CEO Sky Mavis - kỳ lân công nghệ của Việt Nam - tài sản số dần được luật pháp công nhận nhưng vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng khiến cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư bối rối.

Từ kinh nghiệm của thế giới trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, bà Lynn Hoàng cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình của UAE (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất). Bà Lynn cho biết trước đây UAE cũng nằm trong “danh sách xám” của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế). Sau đó họ đã xây dựng cơ chế một cửa, nhiều lớp với khung pháp lý rõ ràng, phân vai rành mạch đưa ra tiêu chuẩn AML (Chống rửa tiền), CFT (chống tài trợ khủng bố) rõ ràng. Từ đó UAE (Dubai, Abu Dhabi) không chỉ trở thành trung tâm tài chính mới của quốc tế, thu hút nguồn lực tài chính khổng lồ từ thế giới mà còn thoát khỏi danh sách xám của FATF.

Bà Lynn Hoàng (giữa), Giám đốc Quốc gia Binance chia sẻ bài học của một số mô hình thành công trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Bà Lynn cho rằng: “Chúng ta cũng cần có những chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân tài, kể cả tài năng quốc tế. Những ưu đãi về thuế cũng rất quan trọng, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả cá nhân”.

Thay đổi tư duy, mơ giấc mơ toàn cầu

Từ góc độ của nhà nghiên cứu, PGS.TS Bình Nguyễn từ Đại học RMIT, cho rằng để có thể trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế, Việt Nam bắt buộc dùng hệ thống có thể toàn cầu hóa được. Việc phát triển hệ sinh thái tài sản số ở Việt Nam không chỉ dừng lại là chuyện giao dịch, đầu tư mà nên mơ giấc mơ lớn hơn là 10 - 20 năm sau có thể thay đổi cả hệ thống tài chính thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Tiến sĩ Bình cho rằng Blockchain là chìa khóa quan trọng của tầm nhìn này. Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi có những công ty tiên phong, dẫn dắt xu hướng toàn cầu như Kyber, Sky Mavis.

Cuối cùng, nhìn về tương lai tài sản số nói riêng và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung, các chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Ông Will Ross, Giám đốc marketing của quỹ đầu tư Dragon Capital Group, nhận định: “Khi nhìn vào Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế vẫn tin rằng nơi đây sẽ còn sinh ra nhiều sản phẩm toàn cầu, có thể tạo ra lợi tức lớn hơn nên vẫn là thị trường vô cùng tiềm năng”. Điều đặc biệt nhất của Việt Nam mà chuyên gia quốc tế này nhận thấy là thế hệ người trẻ năng động, dám mơ lớn với tư duy toàn cầu. Việt Nam cũng đang dang rộng vòng tay, tạo điều kiện để các tài năng quốc tế có thể hòa nhập vào lực lượng lao động trong nước, cùng kiến tạo những điều lớn lao cho thế giới.