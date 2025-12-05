Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các gia đình siêu giàu chuyển hàng tỷ đô từ cổ phiếu sang bất động sản, tiền số trong năm 2025

05-12-2025 - 13:25 PM | Tài chính quốc tế

Báo cáo BNY Wealth 2025 cho thấy các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) lớn đang giảm dần đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chuyển vốn sang quỹ đầu tư tư nhân, tài sản số và bất động sản.

Văn phòng quản lý tài sản của các gia đình siêu giàu chuyển hàng tỷ đô từ cổ phiếu sang quỹ đầu tư tư nhân, bất động sản tiền số và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ hơn 280 văn phòng quản lý tài sản gia đình, mỗi đơn vị quản lý ít nhất 1 tỷ USD, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách các gia đình giàu nhất thế giới bảo vệ và gia tăng tài sản của mình.

Dịch chuyển chiến lược: từ cổ phiếu sang quỹ tư nhân

Khoảng 2/3 các văn phòng này dự kiến tăng đầu tư vào quỹ tư nhân trong năm nay, tăng gần 70% so với năm 2024. Trong khi đó, cổ phiếu niêm yết chỉ còn chiếm 19% danh mục, giảm từ 28% năm ngoái.

Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng rời khỏi thị trường truyền thống, xuất phát từ lo ngại về biến động, lạm phát và tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Tiền số & tài sản kỹ thuật số ngày càng hấp dẫn

Báo cáo cho biết 74% các family office đã đầu tư hoặc đang cân nhắc đầu tư vào tiền số, đặc biệt là cryptocurrency.

Sự ra đời của các sản phẩm đầu tư mới, chẳng hạn như quỹ ETF Bitcoin, cùng các thay đổi về quy định, đã khiến tài sản số trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn.

Các văn phòng gia đình xem đây là cách để đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa lạm phát.

Bất động sản và trí tuệ nhân tạo: ưu tiên dài hạn

Hơn 60% các family office lớn dự kiến tăng đầu tư vào bất động sản trong năm nay.

Bất động sản mang lại giá trị dài hạn và bảo vệ trước áp lực tăng giá, trở thành lựa chọn phổ biến trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng trở thành một chủ đề đầu tư cốt lõi. Hơn 80% family office cho biết sẽ tập trung vào AI trong 5 năm tới, kỳ vọng công nghệ này sẽ biến đổi ngành nghề và mở ra cơ hội tăng trưởng mới.

Nhiều văn phòng còn sử dụng công cụ AI để cải thiện quy trình đầu tư và nâng cao hiệu quả, đặc biệt khi các đội ngũ quản lý thường nhỏ.

Chiến lược quản lý tài sản thế hệ mới

Những thay đổi này phản ánh một xu hướng lớn trong quản lý tài sản gia đình: giảm rủi ro, tìm kiếm nguồn lợi suất mới, chuẩn bị cho tương lai được định hình bởi công nghệ và biến động kinh tế

Các family office không chỉ theo đuổi xu hướng, mà chủ động tìm cơ hội mới và điều chỉnh chiến lược để bảo vệ tài sản cho nhiều thế hệ.

Vì các family office quản lý hàng nghìn tỷ USD, quyết định của họ có thể ảnh hưởng thị trường, thúc đẩy đổi mới và định hình tương lai tài chính toàn cầu.

Dấu hiệu bong bóng AI sắp nổ tung: Các công ty chỉ cần 30 ngày để ‘thổi’ doanh thu từ 0 lên hàng triệu USD, có startup tăng 10 định giá chỉ trong 1 năm

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
tài sản, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh có thể làm rung chuyển ngành xây dựng: Dùng thứ bị bỏ đi ở khắp các bờ biển để trộn thêm, giúp bê tông cứng hơn 20%, giảm phát thải CO2 đến 36%

Phát minh có thể làm rung chuyển ngành xây dựng: Dùng thứ bị bỏ đi ở khắp các bờ biển để trộn thêm, giúp bê tông cứng hơn 20%, giảm phát thải CO2 đến 36% Nổi bật

Chủ nhân kho vàng trị giá hơn 300 tỷ USD nhận cảnh báo từ châu Âu

Chủ nhân kho vàng trị giá hơn 300 tỷ USD nhận cảnh báo từ châu Âu Nổi bật

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm

13:15 , 05/12/2025
Phép màu kinh tế của giấc ngủ trưa tại nền kinh tế hơn 18.000 tỷ USD

Phép màu kinh tế của giấc ngủ trưa tại nền kinh tế hơn 18.000 tỷ USD

13:00 , 05/12/2025
Thủ tướng Ấn Độ đích thân ra sân bay đón Tổng thống Putin

Thủ tướng Ấn Độ đích thân ra sân bay đón Tổng thống Putin

12:34 , 05/12/2025
Giám đốc công ty linh kiện bán phụ tùng giả cho động cơ máy bay Airbus, Boeing

Giám đốc công ty linh kiện bán phụ tùng giả cho động cơ máy bay Airbus, Boeing

12:25 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên