Các gia đình siêu giàu chuyển hàng tỷ đô từ cổ phiếu sang bất động sản, tiền số trong năm 2025

Văn phòng quản lý tài sản của các gia đình siêu giàu chuyển hàng tỷ đô từ cổ phiếu sang quỹ đầu tư tư nhân, bất động sản tiền số và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ hơn 280 văn phòng quản lý tài sản gia đình, mỗi đơn vị quản lý ít nhất 1 tỷ USD, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách các gia đình giàu nhất thế giới bảo vệ và gia tăng tài sản của mình.

Dịch chuyển chiến lược: từ cổ phiếu sang quỹ tư nhân

Khoảng 2/3 các văn phòng này dự kiến tăng đầu tư vào quỹ tư nhân trong năm nay, tăng gần 70% so với năm 2024. Trong khi đó, cổ phiếu niêm yết chỉ còn chiếm 19% danh mục, giảm từ 28% năm ngoái.

Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng rời khỏi thị trường truyền thống, xuất phát từ lo ngại về biến động, lạm phát và tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Tiền số & tài sản kỹ thuật số ngày càng hấp dẫn

Báo cáo cho biết 74% các family office đã đầu tư hoặc đang cân nhắc đầu tư vào tiền số, đặc biệt là cryptocurrency.

Sự ra đời của các sản phẩm đầu tư mới, chẳng hạn như quỹ ETF Bitcoin, cùng các thay đổi về quy định, đã khiến tài sản số trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn.

Các văn phòng gia đình xem đây là cách để đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa lạm phát.

Bất động sản và trí tuệ nhân tạo: ưu tiên dài hạn

Hơn 60% các family office lớn dự kiến tăng đầu tư vào bất động sản trong năm nay.

Bất động sản mang lại giá trị dài hạn và bảo vệ trước áp lực tăng giá, trở thành lựa chọn phổ biến trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng trở thành một chủ đề đầu tư cốt lõi. Hơn 80% family office cho biết sẽ tập trung vào AI trong 5 năm tới, kỳ vọng công nghệ này sẽ biến đổi ngành nghề và mở ra cơ hội tăng trưởng mới.

Nhiều văn phòng còn sử dụng công cụ AI để cải thiện quy trình đầu tư và nâng cao hiệu quả, đặc biệt khi các đội ngũ quản lý thường nhỏ.

Chiến lược quản lý tài sản thế hệ mới

Những thay đổi này phản ánh một xu hướng lớn trong quản lý tài sản gia đình: giảm rủi ro, tìm kiếm nguồn lợi suất mới, chuẩn bị cho tương lai được định hình bởi công nghệ và biến động kinh tế

Các family office không chỉ theo đuổi xu hướng, mà chủ động tìm cơ hội mới và điều chỉnh chiến lược để bảo vệ tài sản cho nhiều thế hệ.

Vì các family office quản lý hàng nghìn tỷ USD, quyết định của họ có thể ảnh hưởng thị trường, thúc đẩy đổi mới và định hình tương lai tài chính toàn cầu.