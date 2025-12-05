Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm

05-12-2025 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.

Báo Khmer Times dẫn lời NBC xác nhận nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Huione Pay Plc. đã chính thức bị thu hồi giấy phép (cấp theo Công văn số 14.024.026 Ch.T ngày 25-9-2024).

Trong một tuyên bố đăng trên LinkedIn vào ngày 3-12, CNB thông báo họ đã thu hồi giấy phép của Huione Group và thanh lý tài sản của tổ chức này.

CNB cáo buộc Huione Group là trung tâm khét tiếng được sử dụng để rửa hàng tỉ USD từ tội phạm, kẻ lừa đảo và kẻ gian lận, bao gồm cả tin tặc ở Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm - Ảnh 1.

Toà nhà của Huione Pay ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Huione Group là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu đời cho một số công ty đặt trụ sở tại Campuchia. Tổ chức này bị cho là chịu trách nhiệm rửa hơn 4 tỉ USD lợi nhuận bất hợp pháp kể từ tháng 8-2021, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Cuộc điều tra của truyền thông Mỹ được công bố vào tháng 3 cho thấy nhóm công ty thuộc Huione Group là trung tâm của một mạng lưới rửa tiền toàn cầu.

Những kẻ lừa đảo trực tuyến lừa nạn nhân bằng các khoản đầu tư giả mạo hoặc các hình thức khác. Chúng dựa vào Huione Group và các chi nhánh để chuyển tiền ra nước ngoài trong khi trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật và bộ phận chống rửa tiền của các ngân hàng.

Huione Group bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 11 vừa qua. Các tổ chức tài chính Mỹ đã bị cấm giao dịch với bất kỳ công ty con nào của Huione Group.

Được biết đến là tổ chức tài chính lâu đời ở Campuchia và các nơi khác ở Đông Nam Á, hoạt động kinh doanh hợp pháp của Huione Group lại che giấu một mạng lưới bí mật gồm các trung tâm rửa tiền, nền tảng và thị trường trực tuyến, một dạng dịch vụ để rửa tiền bẩn.

Trong số những cỗ máy rửa tiền sinh lời nhất của Huione Group có một thị trường liên quan tới hơn 26 tỉ USD trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.

Mặc dù rất khó để phân tích giao dịch nào là hợp pháp và giao dịch nào không, công ty phân tích Elliptic cho biết nền tảng này là thị trường internet bất hợp pháp lớn nhất thế giới.

Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 3-12, CNB khẳng định không có tổ chức tài chính hoặc ngân hàng nào được phép thực hiện giao dịch tiền điện tử tại quốc gia này.

CNB cũng cảnh báo người dân Campuchia cũng như tất cả ngân hàng và tổ chức tài chính hết sức thận trọng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

