Dự án cảng cạn 20 triệu USD của Campuchia: Mở rộng ‘huyết mạch’ giao thương xuyên biên giới với Việt Nam

Tờ Khmer Times ngày 26/11 đưa tin, theo thông cáo gần đây của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), SSR Co Ltd - một công ty địa phương - đã đề xuất dự án phát triển cảng cạn trị giá hơn 20 triệu USD tại tỉnh Prey Veng của nước này, đánh dấu dự án đầu tiên thuộc loại hình này trong khu vực.

Cảng cạn được đề xuất dự kiến sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 10 ha tại xã Krabao, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, đặc biệt là qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Meun Chey – Tân Nam.

Cảng cạn dự kiến được xây dựng trên khu đất rộng 10 ha, sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ảnh: CDC

Theo đề xuất, cảng cạn sẽ hoạt động như một trung tâm dịch vụ hậu cần trong đất liền của Campuchia, kết nối với cảng biển bằng đường bộ hoặc đường sắt, đóng vai trò là trung tâm xử lý container, lưu kho và thông quan. Bằng cách chuyển các dịch vụ vào sâu trong đất liền, cơ sở hạ tầng này giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ven biển và giảm chi phí vận chuyển.

Trong chuyến khảo sát địa điểm dự kiến, Chea Vuthy - Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư Campuchia (CIB) thuộc Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) - đã dẫn đầu một ủy ban liên bộ đánh giá kế hoạch phát triển cảng cạn.

Ông Vuthy nhấn mạnh rằng dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới trong tương lai thông qua Cửa khẩu Quốc tế Meun Chey và dự kiến sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm đáng kể cho cộng đồng địa phương.

Theo thông tin chi tiết do CDC công bố, dự án sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng thiết yếu như tòa nhà văn phòng và thương mại, cơ sở giao dịch, khu vực lưu trữ container và kho bãi. Sáng kiến này được xác định nhằm tăng cường năng lực hậu cần và củng cố kết nối thương mại của Campuchia với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Thư ký CIB Vuthy cũng đã đi thị sát Cửa khẩu Meun Chey - gần đây đã được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế - để đánh giá mức độ phát triển của khu vực xung quanh. Cửa khẩu này kết nối với Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam tại tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, thúc đẩy thương mại song phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ông Vuthy tái khẳng định cam kết của CDC trong việc hợp tác với các bên liên quan, bao gồm chính quyền tỉnh Prey Veng, để quảng bá tiềm năng đầu tư của tỉnh này với các nhà đầu tư Campuchia và quốc tế.

Chea Vuthy - Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư Campuchia thuộc Hội đồng Phát triển Campuchia (giữa) - trong chuyến thị sát dự án cảng cạn tại xã Krabao, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia, hồi tuần trước. Ảnh: CDC

Theo Khmer Times, kim ngạch thương mại Campuchia - Việt Nam đạt khoảng 10,1 tỷ USD vào năm 2024, tăng 17,5% so với một năm trước đó. Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD, và nhập khẩu đạt 3,4 tỷ USD. Hai nước đang nỗ lực tăng cường thương mại hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, hiện Việt Nam có 215 dự án đầu tư tại Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng, dịch vụ tài chính, chế biến thực phẩm, khai khoáng, hàng không và du lịch.

Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã đạt 2,94 tỷ USD, trở thành một trong bốn nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu tại vương quốc này.

Đầu tư của Việt Nam hiện diện tại 18/25 tỉnh thành của Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển kinh tế và xã hội của vương quốc này. Nhiều dự án của Việt Nam đang hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, phúc lợi xã hội và các hoạt động nhân đạo của Campuchia.

Đại sứ quán Việt Nam cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp của nước ta đang chuẩn bị đầu tư mới hoặc có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại trên khắp Campuchia.