Các ngân hàng “hụt hơi” trong việc phát triển thu nhập dịch vụ

Báo cáo tài chính quý I/2023 của các ngân hàng cho thấy, lãi từ hoạt động dịch vụ của các nhà băng bắt đầu tăng trưởng chậm lại, thậm chí lỗ. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập từ hoạt động này tăng trưởng chậm hoặc giảm sút, trong khi chi phí lại liên tục tăng cao.

Như tại ACB , thu nhập dịch vụ - nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 (7,9% tổng thu nhập hoạt động) của ngân hàng đang có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ACB chỉ đạt 627 tỷ trong quý I/2203, giảm khoảng 15,2% so với quý I/2022.

Hay tại MB , lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý I/2023 chỉ đạt gần 690 tỷ, bằng khoảng 62% của quý I/2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thu nhập của tất cả các dịch vụ trừ hoạt động thanh toán và ngân quỹ đã giảm mạnh. Cụ thể, tổng thu nhập dịch vụ đã giảm hơn 857 tỷ, ứng với mức giảm 23%. Trong đó, xử lý nợ thẩm định giá và khai thác tài sản là hoạt động ghi nhận thu nhập giảm mạnh nhất (giảm 366,7 tỷ); nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm đứng thứ hai với mức giảm 254,7 tỷ; dịch vụ môi giới chứng khoán theo sau (giảm ~163 tỷ); nghiệp vụ tư vấn (giảm 155,3 tỷ); các dịch vụ khác và dịch vụ đại lý nhận ủy thác lần lượt giảm 14,2 và 11,5 tỷ.

MSB cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng trong quý I/2023 chỉ đạt gần 270 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tổng thu nhập giảm hơn 43,3 tỷ (giảm ~10%), trong khi chi phí cho các hoạt động dịch vụ lại tăng gần 24 tỷ (ứng với mức tăng gần 24,3%).

NCB là một trong số ít các nhà băng ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ âm. Cụ thể, ngân hàng này lỗ 360 triệu từ việc thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, ngân quỹ và một số hoạt động khác. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí (24,3 tỷ) lớn hơn thu nhập (~23,9 tỷ), khi khai thác các dịch vụ.

Tại OCB , thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng giảm từ 155,8 tỷ xuống còn 152,4 tỷ (giảm ~3,4 tỷ, ứng với mức giảm 2,2%); trong khi chi phí lại tăng từ 27,8 tỷ đồng lên hơn 29,1 tỷ (tăng 1,31 tỷ, ứng với mức tăng 4,7%). Kết quả là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của OCB trong quý I/2023 chỉ đạt 123,3 tỷ, giảm khoảng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với Sacombank , lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý I/2023 là gần 658,4 tỷ, bằng khoảng 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm đến từ việc thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm xuống (giảm hơn 581,2 tỷ), trong khi chi phí lại tăng lên (tăng gần 296 tỷ).

Việc hoạt động dịch vụ bị giảm lãi cũng đang xảy ra với SeABank . Theo đó, trong quý I/2023, nhà băng này ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 118,748 tỷ, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập từ các nghiệp vụ thanh toán, ngân quỹ, đại lý bảo hiểm và một số dịch vụ khác bị giảm khoảng 161 tỷ đồng.

Với VIB , lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý I/2023 là 618,431 tỷ, giảm khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tăng nhanh hơn so với thu nhập. Cụ thể, thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong quý I/2023 tăng 16,81 tỷ (tăng ~1,8%) so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí lại tăng 46,12 tỷ (tăng gần 17%).

Tại VietBank, do tổng thu từ dịch vụ giảm từ 43,4 tỷ đồng xuống còn 40,2 tỷ đồng (giảm 3,18 tỷ, tương đương -7,3%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chỉ còn khoảng 21,6 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với VietCapitalBank, do chi phí tăng nhanh và nhiều hơn thu nhập khi khai thác dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động này đã ghi nhận tăng trưởng âm. Theo đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của VietCapitalBank là gần 57,4 tỷ, tăng 18,6 tỷ; trong khi chi phí là gần 36,4 tỷ, tăng gần 20 tỷ. Kết quả là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng trong quý I/2023 đạt mức 20,98 tỷ, giảm 6,2%.

Vì thu nhập dịch vụ giảm, cộng thêm chi phí tăng lên, lãi thuần từ dịch vụ của “ông lớn" Vietcombank cũng rơi vào tình trạng suy giảm. Cụ thể, trong quý I/2023, thu nhập từ dịch vụ của nhà băng này đã giảm từ 3.713,4 tỷ, xuống còn 2.883,7 tỷ (giảm gần 830 tỷ); mặt khác, chi phí của các hoạt động này lại tăng từ gần 1.003 tỷ lên 1.427 tỷ (tăng ~425 tỷ đồng). Điều này dẫn đến lãi thuần từ dịch vụ của Vietcombank chỉ đạt 1.456,3 tỷ, thấp hơn 1.254.4 tỷ (ứng với mức giảm gần 46%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo khảo sát Xu hướng Kinh doanh quý II/2023 của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện, Các TCTD đánh giá nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong Quý I/2023 có cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng. Đồng thời, các định chế tài chính này dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý II/2023.