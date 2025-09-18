Các ngân hàng trung ương thế giới trong "vòng xoáy" lãi suất

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau nhiều chờ đợi, đêm 17/9 (theo giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025. FED đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % đúng như dự báo của thị trường, đưa lãi suất chính sách về biên độ 4 - 4,25%, đồng thời phát đi những thông điệp đáng chú ý về tình hình kinh tế Mỹ.

Ngoài FED, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đã và đang có những động thái điều chỉnh chính sách lãi suất. Trong khi một số ngân hàng trung ương lựa chọn động thái tương tự như FED, một số khác lại hướng tới những cách tiếp cận thận trọng hơn, phù hợp với tình hình nền kinh tế.

Chỉ vài giờ trước quyết định của FED, Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) cũng đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % - lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 3. BOC được dự báo có thể cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 10, khi nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, thị trường lao động suy yếu, còn rủi ro lạm phát đã được kiềm chế.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được giới đầu tư dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra ngày hôm nay. Mức lạm phát 3,8% - cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển, khiến giới đầu tư tin rằng, BOE khó có thể cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay như FED.

Còn tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Indonesia ngày 17/9 vừa khiến thị trường bất ngờ với quyết định cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và vẫn đang xem xét dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa. Các chuyên gia cũng dự báo, sau quyết định của FED, một số ngân hàng trung ương khu vực có thể tiến hành các động thái tương tự trong thời gian tới.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB cho biết: "Tôi nghĩ, tại nhiều nước, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, một số đợt cắt giảm lãi suất có thể diễn ra. Vẫn còn dư địa cho Malaysia, Thái Lan và cả Indonesia. Còn với Trung Quốc, tôi nghĩ Trung Quốc có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm nay. Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã sẵn sàng làm điều đó, và việc cắt giảm sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế. nếu các dữ liệu kinh tế vẫn yếu, khả năng cắt giảm sẽ tăng lên đáng kể".

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào thứ Sáu. Việc FED giảm lãi suất, cùng những biến động chính trị gần đây tại Nhật Bản khiến một số quan chức BOJ có quan điểm thận trọng. Tuy nhiên, theo Bloomberg, 88% số chuyên gia kinh tế được hỏi dự báo BOJ vẫn sẽ nâng lãi suất trong giai đoạn từ này đến tháng 1/2026.