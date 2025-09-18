Người nhà một lãnh đạo ngân hàng muốn bán lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Yên, mẹ của ông Nguyễn Trọng Hải – Thành viên Ban Kiểm soát - đăng ký bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu OCB theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10.

Hiện, bà Yên đang sở hữu gần 4,9 triệu cổ phiếu OCB (trong đó có hơn 4,5 triệu cổ phiếu giao dịch và 361.260 cổ phiếu chờ giao dịch phát sinh từ quyền), tương đương tỷ lệ sở hữu 0,183% vốn điều lệ OCB.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu OCB mà bà Yên nắm giữ sẽ giảm xuống còn 361.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,0136%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hải - Thành viên Ban Kiểm soát - hiện đang sở hữu 267 cổ phiếu OCB, chiếm tỷ lệ 0,00001%.

Trên thị trường, cổ phiếu OCB đang được giao dịch quanh mức 13.000 đồng/cp. Ước tính với mức giá này, bà Yên có thể thu về khoảng gần 59 tỷ đồng từ giao dịch trên.