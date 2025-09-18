Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nhà một lãnh đạo ngân hàng muốn bán lượng lớn cổ phiếu

18-09-2025 - 11:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Người nhà một lãnh đạo ngân hàng muốn bán lượng lớn cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Yên, mẹ của ông Nguyễn Trọng Hải – Thành viên Ban Kiểm soát - đăng ký bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu OCB theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10.

Hiện, bà Yên đang sở hữu gần 4,9 triệu cổ phiếu OCB (trong đó có hơn 4,5 triệu cổ phiếu giao dịch và 361.260 cổ phiếu chờ giao dịch phát sinh từ quyền), tương đương tỷ lệ sở hữu 0,183% vốn điều lệ OCB.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu OCB mà bà Yên nắm giữ sẽ giảm xuống còn 361.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,0136%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hải - Thành viên Ban Kiểm soát - hiện đang sở hữu 267 cổ phiếu OCB, chiếm tỷ lệ 0,00001%.

Trên thị trường, cổ phiếu OCB đang được giao dịch quanh mức 13.000 đồng/cp. Ước tính với mức giá này, bà Yên có thể thu về khoảng gần 59 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Lộ diện nhóm cổ đông nước ngoài nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Vietcombank

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 17/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng mạnh, giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Sáng 17/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng mạnh, giá vàng thế giới lập đỉnh mới Nổi bật

Hộ kinh doanh Việt Nam: Đón cơ hội mới với sự hỗ trợ từ Nhà nước và ngân hàng

Hộ kinh doanh Việt Nam: Đón cơ hội mới với sự hỗ trợ từ Nhà nước và ngân hàng Nổi bật

FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam?

FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam?

11:21 , 18/09/2025
Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

10:13 , 18/09/2025
Sáng 18/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm

Sáng 18/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm

09:52 , 18/09/2025
Từ bản lĩnh đến khát vọng: NCB viết tiếp hành trình 30 năm bứt phá

Từ bản lĩnh đến khát vọng: NCB viết tiếp hành trình 30 năm bứt phá

08:51 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên