Cổ phiếu ngân hàng liệu có tiếp tục tăng giá?

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 40 – 50%, thậm chí 80 - 90% chỉ trong vòng 2 tháng .

Theo Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, về mặt cơ bản, sự phục hồi lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn còn khiêm tốn và phần lớn dựa vào nỗ lực cắt giảm chi phí cũng như ghi nhận thu nhập không thường xuyên. So với đà tăng nhanh của thị giá cổ phiếu, mức tăng trưởng lợi nhuận vẫn khá khiêm nhường, trong khi triển vọng chỉ được đánh giá ở mức trung tính.

Thay vào đó, tâm lý thị trường đã chuyển dịch nhanh chóng từ trạng thái bi quan thái quá trước rủi ro thuế quan mới sang lạc quan khi mức thuế thực tế được áp không quá tiêu cực hay “dị biệt”, qua đó không làm suy giảm lợi thế quốc gia.

Song song, câu chuyện nâng hạng thị trường cùng lợi nhuận hấp dẫn từ kênh đầu tư chứng khoán đã thu hút mạnh dòng vốn ngoại, đồng thời lôi kéo cả dòng tiền từ nhóm nhà đầu tư không chuyên – tương tự giai đoạn “tiền rẻ” năm 2021.

Đáng chú ý, dư nợ tín dụng trong thời gian qua không chỉ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, mà còn chảy mạnh vào cho vay chứng khoán, góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường vốn.

(Nguồn: Mirae Asset)





Lý giải việc nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút mạnh dòng tiền, Mirae Asset cho rằng có hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, ngân hàng vẫn giữ vai trò “xương sống” của nền kinh tế, với xu hướng tăng trưởng bền vững cả về quy mô tài sản lẫn lợi nhuận. Báo cáo tài chính của nhóm này cũng có mức độ minh bạch cao nhờ phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe và chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Thứ hai, với vốn hóa lớn, cổ phiếu ngân hàng có khả năng hấp thụ dòng tiền quy mô lớn mà không gây rủi ro thanh khoản đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, Mirae Asset cũng cho biết hiệu suất tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng là không đồng đều. Các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ ghi nhận hiệu suất vượt trội nhờ lợi nhuận bứt phá. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh có diễn biến trái chiều khi VietinBank (CTG) tăng mạnh tới 30% so với 2024 nhờ lợi nhuận nửa đầu năm 2025 tăng tới 46% so với cùng kỳ, trong khi BIDV (BID) và Vietcombank (VCB) chỉ tăng nhẹ do lợi nhuận đi ngang và thiếu câu chuyện đầu tư nổi bật.

Ở nhóm tư nhân, nhiều cái tên như VPBank (VPB), Sacombank (STB) và MB (MBB) đều cho thấy sự cải thiện cả về lợi nhuận lẫn chất lượng tài sản. Các ngân hàng này cũng được hỗ trợ bởi các câu chuyện đầu tư riêng, chẳng hạn thoái vốn một phần tại công ty con, dự kiến mang lại lợi nhuận bất thường lớn.

Ngoài ra, nhóm này còn hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn lớn vốn là đối tác chiến lược lâu năm.

(Nguồn: Mirae Asset)





Theo Mirae Asset, định giá nhiều ngân hàng hiện đã vượt ngưỡng +1 độ lệch chuẩn (đlc), thậm chí một số tiệm cận mức +2 đlc. Điều này khiến việc mở mới vị thế đầu tư trở nên rủi ro hơn so với lợi nhuận kỳ vọng.

Dù vậy, xu hướng tăng vẫn có thể duy trì trong ngắn hạn nhờ động lực từ cho vay đòn bẩy, ít nhất trong quý III và IV/2025. Đặc biệt, các câu chuyện đầu tư xoay quanh Techcombank, VPBank hay MB tiếp tục hấp dẫn và có thể đẩy định giá lên ngưỡng +2 đlc.

Ngược lại, những cổ phiếu mang tính phòng thủ như BID và VCB – hiện vẫn đang giao dịch ở mức định giá không quá cao, sẽ phù hợp hơn với chiến lược đầu tư mua nắm giữ.

Tuy nhiên, Mirae Asset cũng cảnh báo mức định giá cao hiện tại khó có thể duy trì nếu không được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản và một đợt điều chỉnh sâu gần như khó tránh khỏi khi giai đoạn “tiền rẻ” qua đi.

Đầu tiên, tín dụng chảy nhiều vào cho vay đòn bẩy kỳ vọng sẽ được điều hướng sang các phân khúc có sự ổn định và lợi suất tốt hơn khi nhu cầu tín dụng hồi phục. Lạm phát thấp - điều kiện để đẩy tín dụng mạnh, hiện đang ở mức thấp nhưng khó duy trì lâu.

"Nhìn chung, sóng tăng của ngành vẫn có thể tiếp diễn trong ngắn hạn, nhưng việc tham gia sẽ khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới", Mirae Asset đánh giá.