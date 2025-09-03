Loạt giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo ngân hàng, người liên quan

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa công bố cáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Bùi Hải Ngân, con gái của ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch VPBank đã mua vào 20 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian 25/8 - 27/8, hoàn thành 100% lượng đăng ký.

Trước đó, một người con gái khác của ông Bùi Hải Quân là Bùi Cẩm Thi cũng đã mua vào 20 triệu cổ phiếu trong cùng thời gian trên.

Như vậy, hai người con gái của Phó chủ tịch VPBank hiện đều sở hữu 20 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,25% vốn điều lệ ngân hàng. Ước tính theo giá thị trường, số cổ phiếu mỗi người sở hữu có giá trị khoảng 700 tỷ đồng.

Ngoài hai con của ông Bùi Hải Quân, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT VPBank, vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB trong thời gian từ 26/8 đến 24/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Nhung nắm giữ 36,1 triệu cổ phiếu (0,45% vốn điều lệ). Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ của bà sẽ tăng lên 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,58% vốn.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính ngân hàng HDBank vừa đăng ký bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HDB do nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/9/2025 đến ngày 1/10/2025 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

Trước giao dịch, ông Đẩu đang nắm giữ hơn 151,4 triệu cp HDBank, tương ứng 4,31% vốn điều lệ. Nếu thực hiện thành cộng, ông sẽ hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,28%, tương đương sở hữu hơn 151,1 triệu cổ phiếu.

Tại MSB, Phạm Anh Quân, cháu ruột Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng An, đăng ký bán 605.000 cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thoả thuận trong thời gian 5/9 - 29/9. Nếu thành công, cổ đông này sẽ giảm lượng cổ phiếu MSB sở hữu xuống chỉ còn 126 đơn vị.

Tại Seabank, bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch đăng ký gom hơn 3 triệu cổ phiếu SSB, để nâng sở hữu tại ngân hàng này lên 4,22%. Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nga - lại muốn bán hơn 3 triệu cổ phiếu của Seabank.

Tương tự NamABank, bà Trần Kiều Thương - em gái ông Trần Ngọc Tâm, Phó chủ tịch - đã hoàn tất mua hơn 1 triệu cổ phiếu NAB trong nửa đầu tháng 8.