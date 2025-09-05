Phiên 5/9, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sâu: 25/27 mã đỏ lửa, khối ngoại bán ròng trăm tỷ tại VPB, TCB, MBB

Sau khi vượt mốc 1.700 điểm vào đầu phiên sáng, áp lực bán tăng vọt khiến chỉ số VN-Index giảm sâu trong phiên chiều với hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên 5/9, VN-Index giảm 29,32 điểm (-1,73%) xuống 1.666,97 điểm với 230 mã giảm giá và 100 mã giữ được đà tăng. HNX-Index cũng giảm 3,32 điểm (-1,17%) còn 280,67 điểm, UPCoM-Index giảm 0,03 điểm (-0,03%) về 111,82 điểm.

Là nhóm chi phối thị trường lớn nhất, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch hôm nay. Đóng cửa, toàn ngành ghi nhận 25/27 giảm giá, 1 mã đứng giá tham chiếu và duy nhất một mã tăng là PGB.

Trong đó, SHB là mã ngân hàng giảm mạnh nhất khi mất hơn 4,5% giá trị xuống còn 18.000 đồng/cp. Thanh khoản của SHB cũng duy trì ở mức cao với gần 132 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh trực tiếp trên sàn – mức lớn nhất cả ba sàn. Cổ phiếu SHB giảm mạnh sau khi trải qua nhịp tăng phi mã kể từ đầu tháng 7. Chi trong vòng 2 tháng, cổ phiếu này đã tăng từ mức 11.500 đồng lên vùng 19.000 đồng/cp, tương đương 65%.

Cùng với SHB, nhiều cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua cũng giảm sâu trong phiên hôm nay như MSB (-4,3%), TPB (-4,2%), VPB (-4%), EIB (-3,5%). Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn cũng lao dốc như BID (-3,3%), MBB (-3%), VCB (-2%), ACB (-1,8%),….

Khối ngoại hôm nay tiếp tục xu hướng bán ròng tại nhiều cổ phiếu ngân hàng với tâm điểm là VPB (268 tỷ đồng), MBB (155 tỷ đồng), HDB (130 tỷ đồng), TCB (130 tỷ đồng), STB (78 tỷ đồng), CTG (73 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng SHB và EIB.

Trước đó, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 40 – 50%, thậm chí 80 - 90% chỉ trong vòng 2 tháng .

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng tốt, Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42 và việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho nhóm ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh đó, kỳ vọng sớm nâng hạng thị trường chứng khoán trong tháng 9 và các câu chuyện riêng (IPO công ty con, mở rộng hoạt động sang mảng tiền kỹ thuật số, phát hành tăng vốn, chia cổ tức) cũng là những chất xúc tác tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng.