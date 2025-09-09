Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-09-2025 - 19:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Lộ diện nhóm cổ đông nước ngoài nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Vietcombank

Nhóm cổ đông này sở hữu 90,7 triệu cổ phiếu Vietcombank, chiếm trên 1,1% vốn điều lệ ngân hàng và có giá trị thị trường khoảng 5.900 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) mới đây đã cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên căn cứ thông tin cổ đông cung cấp đến ngày 4/9/2025.

Theo công bố của Vietcombank, quỹ đầu tư T.Rowe Price Associate, Inc sở hữu hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,15% vốn điều lệ ngân hàng. Bên cạnh đó, người có liên quan đến cổ đông này cũng nắm giữ 78,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,953% vốn điều lệ.

Tổng cộng, nhóm cổ đông này sở hữu 90,7 triệu cổ phiếu VCB, chiếm trên 1,1% vốn điều lệ ngân hàng và có giá trị thị trường khoảng 5.900 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, T. Rowe Price Associates là thành viên của T. Rowe Price Group, Inc. – tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Baltimore (Mỹ) được thành lập từ năm 1937. Tập đoàn hiện quản lý khối tài sản trên 1.700 tỷ USD, nằm trong nhóm 25 công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới.

Ngoài Vietcombank, trước đó, vào tháng 5/2025, T. Rowe Price Associates cũng đã mua thêm gần 1,24 triệu cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,18% (tương đương 17,5 triệu cổ phiếu), qua đó trở thành cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ngoài nhóm cổ đông T. Rowe Price Associates, Vietcombank còn có 3 đông đông sở hữu trên 1% vốn. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 74,8% vốn điều lệ, tương đương hơn 6,25 tỷ cổ phiếu; cổ đông lớn thứ hai là Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), hiện sở hữu 15% vốn, tương ứng khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu; và Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) nắm hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, chiếm 1,01% vốn điều lệ ngân hàng.

Mới đây, GIC đã bán ra 55,1 triệu cổ phiếu VCB trong tháng 7, giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức hiện tại.

